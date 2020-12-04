【渥太华 陈大晚诗集】庚子【末世荟萃】—〔渥京临别留脚印〕

（05）之〔移民何价〕？

參半苦樂話移民，不一禍福常自問，賣棹何堪強忍淚，爐灶另起當發奮。

加國物華景象新，天寶由來幾吸引，文化多元衍人傑，可惜冬天凍得很。

稅項浩繁欲斷魂，夜半思鄉誰憐憫？窗前輕嘆對明月，趨吉避凶冀指引。

為紓緩愁城自困，融入主流取殷勤，自強不息天行健，來則安之又日新。

（15）之『家書精選』

欣：妳好嗎？九五年總算安然渡過，檢討去年成績，可稱得不償失。首先，感謝上蒼賜我全家上下身體健康，出入平安，縱然清茶淡飯，反覺心安理得。至於猶令花朵仍耿耿於懷者，是為提供花朵全家安居達廿七年之久之嘉柏大廈終於須忍痛割愛，猶憶於簽約賣屋前一天，花朵曾因一時感觸，愧以無力保留嘉柏而驟失家園，不禁涕淚交流，但願塞翁失馬，焉知非福。

天下無不散之筳，花朵與顧主維繫超越三十六年之賓主關係，將於今年底終結，看來媽打須每日為花朵炖花生豬腳，實行以形補形，作為量地官之幕後主持，哈哈。現時花朵正在進行倒數階段，尚餘五天便告退休，開始要食穀種了。噫嘻！

未知是否彭先生教導有功，老三之音樂細胞已漸覺潛移物化，故此學小提琴時亦易上手，現已能彈奏整首「小部舞曲」，及全班唯一能運用「連音」技巧之學員，（按：據媽打探悉：老三之小提琴導師哥哥是教導奏班為主要職業者）。與此同時，由於已準備為老三及其同學們報名參加八月舉行之「一級試」，現已加緊催谷樂理及演奏技巧，務求能以最佳狀態應試，但願老三能順利過關。至於老三最近上學期之學業報告表評語為：

“對班上的各項活動能主動參予，友愛同學，對一些弱小的同學，能主動幫助，亦可協助老師教導其他同學，作小老師。”

由於路途遙遠，亞端現時每天俱得早出晚歸，她每逢星期一、四更須往旺角匯豐訓練中心參加銀行學會課程，但願其默默耕耘之精神，一生不變。

豬去鼠來，時光難再，改善生活，急起理財。該十六字真言是作為花朵新年給妳之頌禱，請向舅母領教此中玄機吧。打機至此，微覺惓意，就此收機，餘容後談，祝新春大吉！