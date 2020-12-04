【新起点律师事务所专栏 】全球首次购房土地转让税（Land Transfer Tax, LTT）退税事宜解答

经常有客户询问全球首次购房LTT退税事宜，在此一一予以回复。

退税资格如下：

· 须18岁以上；

· 全球范围内未曾拥有过房产或房产权益；

· 购房时如已有配偶，则在配偶关系期间，配偶全球范围内未曾拥有过房产或房产权益；

· 购房人需在交房日后9个月内入住，为其主要居所；

· 必须是加国公民或永久居民，或交房日后18个月内成为加国居民。



Q1：购房用途为投资房、出租房，能否申请退税？

答：退税符合条件要求房子用途须为购房人自住且为其主要居所。故而投资房、出租房不符合退税条件。

Q2：地产转让税退税适用于新房还是二手房买卖？

答：自2007年后，退税适用于所有房屋买卖，无论新房或二手房。

Q3：A在与B结婚前拥有过房产，但是结婚前已出售。与B结婚后A名下无房产，现B购置房产，是否符合退税条件？

答：B购房时如已有配偶A，在配偶关系期间，配偶A名下无房产,如B符合其余退税条件，则B可申请退税。

Q4：A与B为未婚同居伴侣，现A与B共同买房，A曾拥有或现在拥有房产，B未曾拥有过房产，问B是否符合退税条件？

答：B是否符合退税条件取决于A与B是否为配偶关系认定。配偶关系认定采用安省家庭法第29条对于配偶(Spouses)的如下定义：（1）双方缔结婚姻；（2）未婚同居不少于三年或双方同居期间生育或领养子女。根据事实情况如A与B确认为非配偶关系，则B符合退税条件； 如A与B确认为配偶关系，则要看配偶关系建立时，A是否拥有房产。如A拥有房产，则B不符合退税条件；如A在配偶关系建立时及配偶关系存续期间未拥有房产，则B符合退税条件。

Q5：退税有多少？

答：自2017年1月1日，退税最高金额为$4,000。

Q6：如果买家有两个人，一个人符合资格，另外一人不符合资格，如何计算退税金额？

答：退税金额将按照符合资格买家在房产中所占比例予以计算。举例说明，母亲和女儿共同购房，各占50%权益，母亲现在或曾经拥有过房产故不符合资格，女儿符合退税资格，则女儿可以获得$4,000*50%=$2,000退税。

Q7：退税申请有无时效限制？

答：退税应在交房日后18个月内及时申请。

Q8：退税申请如存在欺诈，是否有处罚？

答：退税会受到安省政府财政部审计。如查明，申请存在欺诈，政府会控告欺诈，并处于罚金。罚金最高限为$4,000。



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