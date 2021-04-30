【新起点律师事务所专栏 】同居，你需要知道的法律知识（二）

同居，已然成为这个时代普遍甚至流行的一种生活方式，都市男女一边享受亲密无间的爱情，一边保持随时撤退的自由。

然而，两个人好的时候一切都好，分开的时候可就不那么简单了。很多人并没有意识到，有朝一日分手的时候，同居和结婚能够受到的法律保护的程度是非常不一样的。



同居伴侣与结婚夫妻在法律权利上有什么区别？

财产分割：请参阅上期 扶养权（Spousal Support）请参阅上期 子女抚养费（Child Support）

要求子女抚养费是子女的权利，不是父母的权利。事实婚姻关系中父母的子女，与已婚父母的子女拥有同样的获得抚养费的权利。如果同居伴侣共同生育或领养了一名子女，则您可以为该子女要求获得抚养费。您的同居伴侣在你们同居期间将您的孩子视如己出，则您也可以要求获得抚养费。如果您的同居伴侣拒绝支付抚养费，您可以向法庭申诉，要求法官判决您的同居伴侣支付该子女的抚养费。抚养费的数额按照儿童抚养费指导方针(（Child Support Guidelines)的规定确定。 房屋居住权

按照安省家庭法，结婚夫妻自动拥有留住在共同住宅中的平等权利。

不同于结婚夫妻，同居伴侣在向法庭申请赡养费及抚养费时，需提出留住在同居时住宅的请求。即使您不拥有该住宅，或您的名字不在租赁协议上，法官也可能视案情做此判决。但是如果您未得到赡养费，且房子在对方名下，则您无权继续留住在该住宅内。

青春损失费/分手费，能否得到法律上的支持？

当同居关系解除时，弱势一方经常会希望对方对自己的青春损失进行一定经济补偿，对此安省家庭法无相应依据。安省法律上支持的仅有满足条件的赡养费以及子女抚养费。

同居伴侣分手时，如何解除同居关系？

当同居关系双方感情破裂时，该如何解除同居关系呢?

当同居伴侣签署了有效同居协议，对于财产分割以及其他事宜予以安排，则双方执行同居协议即可。

或同居伴侣可友好协商，对于共同财产分割以及赡养费、抚养费没有争议，则双方当事人自行解除同居关系即可，无须向法院起诉；

如同居伴侣对同居期间的共同财产分割纠纷，或赡养费、抚养费存在争议，可诉至安省法院。

建议签署同居协议

越来越多的同居伴侣理性选择签署同居协议以有效保障当事人的合法权益。同居协议最重要的部分就是财产分割。大家先小人后君子，明言在先，从而避免后续的纷争与官司。

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