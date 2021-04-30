文 / 十月 Canada

BRAZIL – 2021/02/10: In this photo illustration, the Clubhouse app seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

前天，3月23日晚间我浏览Clubhouse时看见一个房间名字：mengmeng我在等待你网暴我的道歉！

我点进了房间。

房间里很嘈杂，大部分人都在打断别人的讲话。有人说：“让她先说。”有人说：“你闭嘴。”还有人说：“你一个台湾人，在这里和大陆人掺合什么。”

被闭嘴的人们，没人在意这些莽撞的无理。或者说，房间里有他们更在意的事儿。

我好像听了一个多小时，我没有特别地记住时间。不过我惊奇地发现，虽然我没有读那些举证的截图里的细节，虽然场面混乱，非常混乱，但我听明白了。

等待道歉的人：YY（她）

男主角：David

“假设的”道歉人：MM（她）

房间里的人：

YY及她的朋友们，MM的朋友们，David的朋友们，David短暂地临时出场，吃瓜群众。

我叙述一下故事，内容来自“YY等待道歉”的房间里的众人对话。



主因发生在三周前，MM与David开了一个房间，MM 撰写了房间的标题。标题很下流，我不写出来了。有几个关键词：骚浪贱、Slow slow、自慰、色诱……

在这个房间出现之前，YY曾经与David网上聊天三天。然后David得知，YY同时与另外两名男性也在网络聊天，他觉得自己很受伤，便中断了与YY继续聊天。

网络聊天时间截止为三天。

David把与YY聊天这件事告诉了他的女性朋友MM，并举证了一些聊天截屏，内容有与YY之间的文字对话，YY的打码图片。

于是，MM在3月5日这天，开了那个有下流标题的房间，与David一起控诉YY（据说有编造的内容），并且讲了聊天截屏内容，发了打码图片（发布途径不详）。



话题回到“YY等待道歉的房间”。

YY诉求的道歉为那个很下流的房间标题，以及“编造内容”造成的网暴结果。她没有说需要David道歉，只说等MM的道歉。

我进入房间的时候不是开始时，离开房间的时候也不是结尾时。我离开房间之前，MM始终没有来。不过David进来了一会儿，我听见他说了一些话。

他说：“她（指YY)做过一些不好的事。”

他说：“YY如果你想解决这件事，那我们另开一个私密房间说。”

YY拒绝了另开私密房间之后，David迅速地离开了“等待道歉”的房间。