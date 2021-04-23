【新起点律师事务所专栏 】在安省夫妻离婚，家庭财产分割步骤及实例（下）

实例：

一对夫妻H和W决定分居。在结婚之日，H拥有一辆汽车价值$5,000，学生贷款$10,000以及信用卡债务$5,000。在结婚之日，W的资产包括婚前不久刚刚获得的家庭遗赠$4,000。在分居日（评估日），H拥有银行存款$20,000（包括婚姻期间家庭遗赠获得$5,000）。H还清了全部学生贷款。W的RRSP账户拥有$50,000。H和W共同拥有在婚姻期间购置的家庭住宅价值$400,000。此外夫妻有共同债务$10,000。

第一步：计算双方各自在分居当日拥有财产的价值

H: $20,000（银行存款）+$200,000（家庭住宅价值的50%份额）=$220,000

W: $50,000（RRSP）+$200,000（家庭住宅价值的50%份额）=$250,000

第二步：减去分居时您欠的所有债务

H: $220,000-$5,000（共同债务的50%份额）=$215,000

W: $250,000-$5,000（共同债务的50%份额）=$245,000

第三步：减去法律允许您自己保留的财产价值

H: $215,000-$5,000（婚姻期间家庭遗赠）=$210,000

W: $245,000-$0（无符合法律规定的除外财产）=$245,000

第四步：减去您带入婚姻的财产价值（扣除债务）

H: $210,000-（$5,000汽车价值-$10,000学生贷款-$5,000信用卡债务）=$210,000-(-$10,000婚前财产价值）=$220,000

W: $245,000-（$4,000婚前家庭遗赠-$0债务）=$245,000-（$4,000 婚前财产价值）=$241,000

第五步：查明是否有应付款项

H的净家庭财产(Net Family Property, NFP)是$220,000

W的净家庭财产(Net Family Property, NFP)是$241,000

W的净家庭财产多于H的净家庭财产,其差值为$241,000-$220,000=$21,000

均等付款（Equalization payment）为$21,000÷2=$10,500

这样，W必须支付给H$10,500的均等付款。

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