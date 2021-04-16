【OTTAWA天天中文学校作文选登】加西游记

天天中文七年级 王加俊

2017年暑假，我跟爸爸妈妈去了加拿大西海岸的温哥华和维多利亚旅游。飞机到达温哥华后，我们首先乘坐跨海轮渡前往维多利亚。维多利亚是一个美丽的海滨城市，也是BC省的省会。在那里我们游览了维多利亚港、省议会大楼、Breakwater灯塔和Beacon Hill公园。

夏天的维多利亚是一个度假胜地，蓝色的大海，绿色的草坪，干净整洁的街道，还到处开满了鲜花。而我最喜欢的是Beacon Hill公园。公园里到处都是粗大的红木树，有些树甚至几个人都抱不过来。公园中央有一个美丽的玫瑰园，里面开满了红色的玫瑰。在玫瑰园旁边有一个带喷泉的池塘，成群的鸭子悠闲地浮在水面。池塘边的草地上，十几只蓝色的孔雀拖着长长的尾巴在草丛中走来走去。有的孔雀还停下来开屏，蓝色的羽毛顿时像扇面一样伸展开来，在阳光的照耀下闪着光，像好多面晃动的小镜子。我想,要是拥有一支这样漂亮的孔雀羽毛该多好呀。这时，我突然注意到了一只孔雀好像有一支羽毛快要掉了，于是我就静静地跟在它后面。可是整整跟了十多分钟也没有掉下来。就在我快要放弃的时候，不知为什么它开始跑了起来，它不小心刮到一个树枝，那支羽毛终于掉到草地上了。我赶紧过去把羽毛捡起来了。小池塘对面有一个小孩看到我手里的孔雀羽毛，投来了羡慕的目光。我高兴极了。这是一根长长的绿色羽毛，尾端还有一个圆圆的蓝斑，好像一个大大的眼睛。

离开了维多利亚后，我们又来到了温哥华。温哥华也是一个美丽的海滨城市，但比起维多利亚，温哥华更大，更现代，人也更多。我们游览了威斯勒奥运村、海天公园、温哥华市中心。在一个阳光明媚的早上，我们来到了著名的斯坦利公园。斯坦利公园四面环海，公园里有沙滩、游乐场、露天泳池、水族馆、自行车道和很多原住民图腾柱。在海边的小路上我们一边散步，一边摘着路边的黑莓；在沙滩上，我和爸爸光着脚一起挖沙子、捉螃蟹，还在水里捉到一只活的蓝海星；在海边寻找贝壳的时候，还看到岩石上趴着一只休息的海豹；最后玩累的时候，我和妈妈一边荡秋千一边看着大海，舒服极了。

这真是一次难忘的旅行啊！