【新起点律师事务所专栏 】关于配偶赡养费的那些事儿（下）

赡养费支付多久？

通常来说，婚姻的时间越长，给赡养费的时间就越长。

法官同样会参考配偶赡养费咨询指南：

赡养费周期=（50%至100%）×双方在一起年份

此外如双方在一起年份超过20年，或双方婚姻关系5年以上，且在分居时，需要赡养一方的年纪加上婚姻年限超过或等于65（65规则），则赡养义务为终身。

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一方的过错行为是否会影响法庭配偶赡养费判决？

根据加拿大联邦离婚法案第15.2（5）款，法庭在配偶赡养费判决中不会考虑一方的过错行为对婚姻的损害。但如果配偶基于安省家庭法提出赡养费索求，则法庭在极端情形下，可能会在配偶赡养费判决中对于婚姻一方的过错行为予以考虑。



离婚后，一方再婚或有新的恋情，是否会对配偶赡养费产生影响？

虽然一方再婚或有新的恋情，并不会剥夺他/她向前任配偶索要配偶赡养费的权利，但是由于新的婚姻或恋情情形下，他/她可能会从新的配偶或伴侣得到一定经济支持，从而向前任配偶的经济需求依赖降低，会对配偶赡养费产生一定影响。



提出配偶赡养费索求是否有时效？

不同于常规诉讼时效为2年，配偶赡养费诉求没有时效，不会过期。



配偶赡养费能否一次性支付？

如果支付方有足够经济能力，则法庭可判决一次性支付。其优点是配偶之间彻底了断。此外，如配偶赡养费支付方存在极大违反法庭判令风险或双方婚姻短暂，法庭均有可能会判决一次性支付赡养费。



配偶赡养费能否变更？

如在法庭判决后，发生了实质性情形变化，且此实质性变化如已知会导致前判决有不同的判决结果，则任一方可向法庭提出变更配偶赡养费。



配偶双方能否就赡养费问题协商确定？

配偶双方可以就赡养费金额和支付频率达成一致，并将其写入分居协议。如果双方不能达成一致，则可上法庭由法官判决。

如配偶双方对赡养费支付达成一致，并写入分居协议，通常情况下，双方要遵循分居协议的规定。但是也存在一定的公法救济，比如法庭在认定分居协议签订时双方谈判势力极不均等，存在胁迫、欺骗等情形，或一方未获得独立法律意见，对于签署文件限制自己的合法权利没有足够的认知，法庭认定存在不公平不合理情形(unconscionable)，则法庭可撤销原分居协议，从而对赡养费予以新的判决。

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