文 / 十月 Canada

我摘掉了她送给我的礼物，一条记忆彼此相遇的红色的绳制的手链，我单方面扔掉了手链。

我想象中，明天我一进教室她就能看见我松懈下来的手腕。明天的那个时候，我想象着她的表情……“哈哈，年轻人就应该记住教训。”这是我的心里话。她看起来仿佛很尴尬，那个样子我描述不了，我这么想着。

六点钟我就起来了，我爸爸昨天出差了，家里显得特别清净。没有他絮絮叨叨地说：“六点半了，儿子起床了。”我讨厌他天天絮絮叨叨地说重复的话。

相对于我爸，我更喜欢我妈，我妈不说重复的话。她除了说：“儿子我爱你永远不变心”这句，但我很受用“永远”的意义。

今天，我自己问自己，如何和小米开启的暧昧模式？一开始，我不过就想问问她作业的事。女生就是那样，问多了，她就会引导你去往其它的想法。我经常被问到：“你知道520是什么意思么？”

“什么意思？”我反问一句之后，她就忽然生气了。对于我这样的男生而言，520不过就是个日期，普通的日子而已。

我不想让事情变得复杂，但是小米想，我坚持了一阵，我失败了。我不想感受女生生气时的恐怖的样子，生气的女生令人惧怕，就随了她的意思。

早恋么？好像是吧，又好像不是。

我的好哥们，一个对学习也不太上心的男同学小崔。有一天，他神秘兮兮地和我说想追求小米。听到这个消息时，我内心是意外的。小米长得不算好看，不过她个子挺高，有一米七那么高，是一位瘦瘦的高个的女生。

“你喜欢他什么呢？”我问小崔。

“觉得她挺可爱的。”小崔说。

放学以后我一进家门，就把这个消息告诉小米了。她看见我发给她的信息，没什么特别的反应。就说了一句：“我不喜欢他。但我感觉，你早晚都会离开我的。” 然后她就默不做声了。

我不知道自己应该回应什么，就什么也没说。

这个小插曲过去有几个月了，我都几乎不记得小崔说的追求小米的事。但是事情还是发生了。

“我约她周末去公园散步，她答应了。”小崔特别高兴地说。

“谁？”我问他。

“小米答应了，她终于答应了。”

这件事我想了三天，我做了决定。

摘掉手链的同时，那条小米送给我的红绳索的手链。我有说得清楚的伤感，也有很多说不太清楚的伤感。

需要去问小米么？我认为不需要。我们之间没有承诺永远的制约关系，我们允许事情发生变化，我可以应付变化。那为什么还会伤感？也许，伤感是成长的路遇。

小孩，变心了。