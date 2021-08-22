【OTTAWA天天中文学校作文选登】假期里有趣的事

徐冬宇

今年的假期过得非常愉快。因为我做了许多有趣的事情。弟弟、爸爸和我一起开无人机，并且我们还一起去公园冰钓。

生日的那天早晨，我迫不及待的打开了爸爸妈妈送给我的生日礼物。礼物竟然是一架无人机。记得几个月前我就跟爸爸妈妈提起过，没想到他们真的给我买了！我真是太高兴了。一开始我还不太会控制无人机，但是经过几次练习之后，我很快就掌握了飞行的窍门，能将飞机飞得非常平稳。后来我又在一些无人机飞行技巧的网站上做了一番研究，我发现了一些非常酷的飞行无人机的技巧。比如说在飞行中拍摄照片及录像，再比如说在空中翻跟头。我用学到的这些技巧拍摄了我家房子的整个外观景象。因为我可以将无人机飞得又高又远，同时使用它的拍照功能。在操纵无人机的过程中我也遇到了一些问题。通过在网站上的学习，我找到了解决问题的方法，所以说我在玩的过程中也学到了很多知识。

另外一件有趣的事是冰钓。因为今年天气干燥，冰面上没有积雪，所以可以清楚地看到冰层里面。冰层有6到7英寸厚，还有很多气泡和裂缝，看上去很害怕。有一个有经验的人告诉我和爸爸，他说冰层是安全的。

冰面上很滑。我和爸爸小心翼翼的走到冰钓的位置上。然后用手在冰面上打洞。我们钓到了很多小鱼，但是我发现冬天钓的鱼不怎么挣扎，也不像夏天那样不断的反抗。我在网上研究了一下，我发现可能有两种原因：第一个原因是在冬天它们不爱动，因为他们是冷血动物觉得水温太冷。第二个原因是冰面上的温度要比水温冷很多。当鱼被拉出水面，它就会被瞬间冻僵了。

这就是我在假期里做的有趣的事情。