【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的爸爸

我的爸爸

Joshua Wang

我的爸爸很爱我，每天都为我想。他又陪我玩儿，又陪我写家庭作业。我需要他帮忙的时候他总是在那儿。有的时候妈妈忙，不能陪我玩儿，我的爸爸总是能帮我想出一个办法让我能高兴的待在家里，因为我现在在家里很无聊，没意思。他在网上帮我找了一些棋盘游戏、点对点读书和一些别的能让我开心的事情。还有，他让我去后院玩儿跳绳。热的时候还和我一起打水枪。我的爸爸一年四个季节都得干重活。在冬天他铲雪，在秋天他扫树叶，在夏天他给草地浇水，在春天他拔野草。还有在我的妈妈不让我玩儿电子游戏的时候，我的爸爸总是说我已经干了很多活了，应该让我休息一会儿。我的爸爸还教我怎么打羽毛球和打篮球。他看见我哪儿不强，他就试图去帮我，比如打冰球。到了我的生日或者圣诞节，我想要什么，他总能满足我的心愿。我的爸爸老跟我生气，但是我试图去想他是为我好。我的爸爸真好，真爱我。

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我的爸爸

常凯文

我有一个世界上最好的爸爸。我爸爸跟其他爸爸不一样。

我可以自豪地说，爸爸一直是我的灵感之源。他是一个充满爱心和尽责的人，负责照顾我的整个家庭。爸爸一直帮助我解决我的问题。实际上，我从不后悔听他的建议，因为它一直对我有用。

爸爸动手能力很强，他几乎可以做任何东西。最近，他做了一个后院棚子，给我做了一张床和一个储物的大架子。他制作得很快，而且非常耐用。另外，我家经常有需要修理的地方，爸爸马上就找到了问题并且修好了，所以我家有各种各样的工具。

当，当，当，六点了，我家准时地开始吃晚饭了，爸爸做的饭真是香飘十里呀。他做世界上最好吃的食物，而且色香味全。我最喜欢他做的包子、红烧肉、油炸麻团和盐水鸭等。因为我特别喜欢吃布丁，爸爸还专门买了一个空气炸锅，因为它只需要一勺油，就可以做出一锅薯条，这样吃得更健康。当我们去野外露营是，爸爸给我们做烧烤，比如烤羊肉串、新钓的鱼和玉米等。

爸爸还带我去运动，原来他带我去打冰球、踢足球和滑雪。现在疫情期间，他陪我打羽毛球和乒乓球。爸爸每次都会帮我总结动作要领和提高运动技巧。

这就是我的爸爸，一个有趣、爱我、关心我的爸爸。我爱我的爸爸！