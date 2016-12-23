《恋恋冰车（随笔）》 作者：张欣瑞

沐浴着冬日暖阳，我携妻带女去公园游玩。漫步到冰场，看见滑冰车的人们追逐嬉戏，热闹非常。我们也租了冰车，加入其中。

四岁的女儿坐上冰车，我在前面拉着绳子跑，妻子则在后面追着拍照。望着女儿兴奋的样子，我不禁想起了儿时在东北老家滑冰车的快乐时光。

记得小时候，我家附近有一个广袤的鱼塘。每年一进入冬季，鱼塘就冻成了冰场，变为孩子们的天然乐园。每天放学后，我们回家做完作业，就不约而同地抱上冰车，冲向冰场。

我们的冰车都是父亲给做的。比较简易的做法是，把木板锯好，拼成四方形，钉在两条平行的木龙骨上。然后在木龙骨下面嵌上两组粗铁丝，用来当滑轨。当然，冰车要想滑起来，还需要一副冰钎。制作冰钎也很容易，找两截手指头粗的钢筋，一头在煤炉子上烧红后，用锤子敲打出尖儿，另一头扎进圆木棍里，算是手柄，这就大功告成了。有手巧的家长，还会在冰车上面钉上一个小木凳，木龙骨下面固定上三角铁，这就算是很精致的冰车了，滑起来又快又舒适。

我的父亲制作冰车堪称一绝。他找来一副旧冰鞋，卸掉上面的鞋子，然后把冰刀安装在冰车的底下，这就成了冰车中的极品了。这个冰上“坐骑”让我欣喜若狂，更让我在小伙伴中攒足了面子。大家都争相试驾，体验那份风驰电掣的感觉。

北国隆冬寒风刺骨，但丝毫不能阻止我们滑冰车的热情。我们驾驶着各自的冰车，在冰场上嬉戏打闹。我们有时一字排开，举行冰车飞人大赛，大家你追我赶，呼啸而过。夺冠的相当拉风，落后的也绝不服输。我们有时分成两组，开展警匪大战。我们有时还把冰车变成碰碰车，左冲右撞，互不相让，直到人仰车翻，大家顿时乐成了一团……我们呼喊着、欢笑着，把幸福撒满整个冰场。尽管累得汗流浃背，也还是不亦乐乎。

直到夜幕四合，母亲们来到冰场边上，呼唤着孩子的乳名，大家才挥手告别，相约明天再来。

在那个物质匮乏的年代，冰车成了我生活中不可或缺的玩伴。它载着无忧童年在冰上撒欢，带给我无穷的乐趣。直到上了初中，我才与冰车渐行渐远，但我对它依然念念不忘。多年以后，我告别家乡，搬进了城里。流年被风一点点吹散，不散的是我对冰车的那份恋恋不舍。

这个冬日，我爱抚冰车，任思绪飞扬。那儿时的冰车，仿佛穿越时光的阻隔，如梭般前行而来，与我柔情缱绻，不离不弃。

Ottawa Chinese Newspaper 《中华导报》 Canada China News