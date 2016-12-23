【加拿大肝脏基金会专栏】天寒地冻感冒季，小心服用止痛剂

一位年轻的建筑工人，因工作强度太大导致身体疼痛，在吃了太多醋氨酚（Acetaminophen）止痛剂后导致肝脏衰竭而去逝。他的经历并不是独一无二的。根据加拿大卫生部的数据，每年因为醋氨酚过量引起的住院事件约有4,000起，其中250起引致严重的肝脏损伤。

醋氨酚是加拿大最受欢迎的止痛剂之一，超过475种处方药及非处方药中都含有此成份。不幸的是，它的普及性潜藏着危险的一面，超剂量服用醋氨酚是急性肝衰竭的主要原因。

随着醋氨酚过量事故的上升，加拿大卫生部最近宣布了新的安全剂量指南，包括更清晰的警示，药物需知甚至量取工具，以帮助加拿大人认识风险，安全服用。

加拿大肝脏基金会是促使新标签出台的协商机构之一。加拿大肝脏基金会医学顾问委员会主席、温哥华全科医院肝病专科的吉田医生（Dr. Eric Yoshida）表示，自己曾见过很多因醋氨酚过量导致的急诊病例，因此很支持加拿大卫生部公布的新的安全标准。“因醋氨酚服用不当导致的死亡或者急性肝衰竭是悲剧，当你意识到这种悲剧可以避免，就更觉得心痛。”吉田医生说。

做为一个临床医师，吉田医生希望“强效”的药品不要出现在市面上。“强效的醋氨酚本质上并不会更好或者更有效，”吉田医生解释：“它们只不过含有更高的有效剂量，因此病人意外服用过量的可能性更大。”

对于肝病患者，醋氨酚仍然是推荐的止痛剂，因为它不像阿司匹林类的止痛剂那样可能引致溃疡或者出血。只要不超过推荐的剂量，服用醋氨酚还是安全的。但谨记在服用任何药物前都要咨询医生。

加拿大卫生部新的标签指南包括：

1、在包装正面以加粗的红字标明“含有醋氨酚”；

2、一份新的“药物事实”表格，以统一、快捷的形式，提供产品指引、警告以及其他安全信息；

3、儿童用的药液配有略备标准化的量取工具，以令父母或者护理者明确小朋友服用适量的药液；

4、在包装上使用更清晰的安全指引，标明消费者不应该：

·在24小时内服用超过每日推荐的最高剂量（成人为4,000毫克）；

·连续使用醋氨酚止痛超过五天，或者连续用以退烧超过三天；

·在每天喝酒三杯或者以上时服用醋氨酚。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。

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