【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品——茶

茶的保健功能

《神农本草经》中写到：“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之。”由此可见，最初利用茶的方式方法，可能是作为口嚼的食料，也可能作为烤煮的食物，同时成为药料饮用。

◆ 提神醒脑：茶叶中含有咖啡因，而咖啡因具有兴奋中枢神经的作用，有抗压力和抗焦虑作用。现代生活工作节奏快、压力大，常引起焦虑、紧张、烦躁不安、抑郁等精神心理症状。绿茶含有茶氨酸，它是一种松弛剂，可以帮助大脑增加产生γ波，提高注意力，改善精神状态和总体机能。

◆ 利尿瘦身：饮茶可以辅助治疗多种泌尿系统的疾病，如水肿、感染等。不仅如此，茶还是对皮肤有很好保护作用的美容剂。

◆ 清热解暑：《本草纲目》中说：“茶苦味寒，最能降火。”此外，还能生津止渴。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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