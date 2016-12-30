【人物·专栏】隐形畸齿矫正专家—Dr. Ben Fong(4)

提问：之前很流行的、用于做牙齿模型的胶粘状物质现在还在使用吗？

Dr. Fong：我们已经摒弃了之前的技术，现在我们使用扫描系统，可以直接将患者的牙齿信息电子地传送到位于加州南部的Invisalign总部。新的技术将信息处理时间缩短了一周，同时也能提供更准确的信息。

提问：在畸齿矫正过程中，您有过失败的病例吗？

Dr. Fong：当然有过，失败的最大原因就是患者的不配合。患者不遵循我们的规定，不按时佩戴矫正器，必然会导致治疗的失败。根据多年的经验，我已经可以分辨出这些不配合治疗的患者，并且找到了应对方法。我有过从隐形畸齿矫正转到传统支架矫正的病例，这样我们可以更好地控制他们的治疗。

提问：是否曾有患者在治疗途中退出的？

Dr. Fong：很少有这样的情况，但确实有一位患者，因为自身疼痛容忍度和手指灵巧性阻止了他适当佩戴Invisalign，我将这位患者改为传统的支架治疗，之后一切都进行得很顺利。

Dr. Ben Fong 牙齿隐形矫正专家

613-737-7321 Herongate Dental

1739 Walkley Road, Unit 1 ottawainvisaligndentist.ca