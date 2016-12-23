【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品——茶

老百姓常说“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。由此可见，在百姓的心中茶是多么的重要。茶，是中国特有的一种著名饮品，遍销海内外。茶叶历来被人们视为延年益寿之品，古人主张人有小病，只需饮茶，不要服药。中国是茶的故乡，产茶最早的国家。喜欢饮茶的习惯不仅是中国人有，其他的民族也有，例如印度、英国还有加拿大人等等。

目前茶叶已经成为世界饮料之一。饮茶的起源众说纷纭。唐朝的陆羽写出了世界上第一部茶叶巨著《茶经》，书中论述了茶的起源、品种、种茶技术、加工方法、烹法、饮法和采制烹饮有关的各种器具等，对传播茶的知识贡献很大。唐·陆羽《茶经》：“茶之为饮，发乎神农氏。”这是有关中国饮茶起源最普遍的说法。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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