【人物·专栏】隐形畸齿矫正专家——Dr. Ben Fong(3)

提问：您的客户通过什么途径获得您的信息？

Dr. Fong：我的客户能通过很多途径找到我，他们当中的大部分是由之前对我的治疗满意的老客户推荐来的。我也会得到其他牙医同事的推荐，我为患者提供严格的畸齿矫正治疗，患者需要到他们的诊所进行常规治疗。还有一些其他途径包括隐形畸齿矫正网站、报纸广告和Google搜索等等。

提问：相比较传统的支架矫正，您为什么更看好隐形畸齿矫正Invisalign？

Dr. Fong：对我而言，Invisalign是一项非常好的技术。它十分先进，使用简单，给传统的畸齿矫正带来了革命性的改变。最重要的是，这项技术由像我这样的普通牙医就可以操作完成，并且效果显著。对于传统的畸齿矫正，我也有着丰富的经验，在我的矫正病例中，使用传统的矫正方法和Invisalign的各占一半。对于青少年的矫正和严重的下颌生长例如功能性的畸齿矫正，我还是推荐传统的支架治疗，但是对于其他情况，Invisalign就有着不可比拟的优势。

提问：当患者来找您咨询的时候，他们可以获得怎样的信息？

Dr. Fong：我们提供免费咨询，如果患者很感兴趣，我们会提供15分钟的一对一咨询服务。我会了解患者的困扰、目标和他们的期望，通过X光检查，我会为患者解释为什么会出现这样的牙齿问题、是由什么引起的以及可预期的结果是怎样的，我会预估治疗周期以及大概的费用。我会从我完成的一千多个病例中选择一个类似的来为患者演示治疗过程，同样我会从我的网站InvisalignResults.ca上面四百多个“治疗前+治疗后”的实例照片中挑选类似的情况来为客户展示预期治疗效果。

Dr. Ben Fong 牙齿隐形矫正专家

613-737-7321 Herongate Dental

1739 Walkley Road, Unit 1 ottawainvisaligndentist.ca

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