阿米尔的心灵救赎——《追风筝的人》寄感 文/王文咏

我用45度的明媚仰望苍穹，嘴角的弧度悄悄上扬，阳光在各种风筝下投来细碎的光斑，牵在手中的是线，飞在空中的是风筝。卡勒德·胡赛尼的小说《追风筝的人》将阿富汗富家少爷阿米尔与仆人哈桑的命运连在一起，以恩典与救赎勾勒生命圆满循环的功力展露无遗，跌宕起伏的故事情节，一波三折的爱恨纠葛，扣人心弦，荡气回肠，高潮如此残忍又如此美丽，令人不忍揭露。

小说给我们描绘了一个饱满而丰富的阿富汗，还有同样饱满而丰富的穆斯林文化，阿富汗富家少爷阿米尔与仆人哈桑情同手足，如影随形。阿米尔的父亲是喀布尔屈指可数的富商巨贾，而哈桑是仆人阿里的儿子。由于两人都自小没有母亲，甚至还由同一个奶妈哺乳。他们跨越了社会的、种族的、宗教的隔阂，成为了彼此最好的朋友；但是，社会地位、宗教和种族也同时阻碍他们成为彼此最好的朋友。“我的整个童年，似乎就是和哈桑一起度过的某个懒洋洋的悠长夏日，我们在爸爸院子里那些交错的树木中彼此追逐，玩捉迷藏，玩警察与强盗，玩牛仔和印第安人，折磨昆虫……”

童年的时光天真烂漫，友谊的小船稳稳前行。他俩一起放风筝、追风筝。然而也正是追风筝，成了阿米尔和哈桑心口永远的痛。

12岁那年，阿米尔和哈桑参加了阿富汗传统的斗风筝比赛。阿米尔在比赛中将对手全部打败，成为最后那只在天空中翱翔的风筝的主人。而要赢得最终的胜利，还必须追到被他最后割断的风筝。哈桑是当地最出色的追风筝高手，他替阿米尔去追，他承诺阿米尔要追到：“为你，千千万万遍。”当哈桑去追那只被割断的蓝风筝时，为保住风筝却受了羞辱。在一旁的阿米尔发现后却袖手旁观，置若罔闻，没有挺身而出。阿米尔为自己的懦弱感到自责和痛苦，为了摆脱内心的折磨，他想办法诬陷哈桑偷了自己的手表与钱，逼走了哈桑。

当苏联入侵阿富汗时，阿米尔和他父亲亡命出逃，背井离乡来到美国，开始了他的新生活，结婚，埋葬相依为命的父亲，成为崭露头角的作家。

成年后的阿米尔始终无法原谅自己当年对哈桑的背叛。为了赎罪，阿米尔再度踏上暌违二十多年的故乡，这里战乱不断，民不聊生，自己的家也已经成为一片废墟。阿米尔希望能为不幸的好友尽一点心力，可得到的却是哈桑的死讯。同时他也发现一个惊天谎言，儿时的噩梦再度重演。他从病重的拉辛汗嘴里得知，哈桑其实不是管家的亲生儿子，哈桑是自己的父亲和管家老婆所生，也就是说，哈桑其实是自己的兄弟，被从恤孤院买到阿塞夫手中的哈桑的儿子是自己的侄子索拉博。阿米尔费尽周折，救回了索拉博，并将他带回了美国的家。可此时的索拉博却因精神上的伤痛完全失去感情，唯有说起风筝—阿米尔和哈桑童年最喜爱的玩物时，才会不自觉地笑起来……

总是有那么一只风筝，一个人放着，另一个去追，而这两个人的命运却是紧紧相连，难分难弃。人生是一段浓缩的旅程，我们每个人都是追风筝的人，心中都有一只风筝，这只风筝，是目标，是理想，是信念，让我们始终牵挂，并且奋力地向着高远的方向翱翔。

《追风筝的人》这部小说的结局也许并不完美，甚至带着些许苦涩与酸楚。但是，当我掩卷沉思，不禁被其中直指人心的情感打动。伤害别人时的快意和犹疑，危机关头的懦弱无助，失去亲人时的悲伤孤独，应该担当责任时的自私推诿，以及时常涌上心头的自责、自卑和赎罪的冲动……将人性的真实刻画得近乎残酷，却又毫不哗众取宠，不愧是一部极具疗愈力量的恢弘文学作品，深深地打动全世界各地亿万读者的心。

作者简介：

王文咏，中国国际文学艺术家协会会员，江苏省作家协会会员，山东省青年作家高研班成员，出版作品集《剪一段时光》及多部合集。

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