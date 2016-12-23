《母亲》 文 / 何军雄

自我记事起，母亲就没有过过一个像样的生日。而我的母亲，每天不辞辛劳，在心底却永远牢记着儿子的生日，如同我的乳名一般，一生一世都不会忘记。

女儿上幼儿园，本来是令人高兴的一件事，但却叫人始料未及的是，女儿根本在幼儿园不待一天，哭着喊着要人陪，没办法，母亲担起了陪女儿读书的重任。母亲抓养大自己的孩子，又要抓养我的孩子，这让我这个做儿子的内心有万分感激，看着每天母亲与女儿打闹，祖孙两人笑语连天，我一天的烦恼都烟消云散，心情也随之舒畅了，母亲逗孙女，让我想起小时候，躺在母亲怀中撒娇的情形，那是人类最为纯朴的亲情。

自从父亲去世后，我就是母亲的全部。

记得小时候，我在异乡读书，到了暑假，母亲要到家里收割麦田，多年来与母亲相依相伴，和母亲这一分开，虽然只有短短的一个月，但我感觉有数年之久。与母亲重逢的那一刻，我抱紧母亲激动地直流眼泪。

记得那时候我们还住在乡下，因为要往城里搬家，我让母亲收拾一下家里的东西，把值钱的卖了，其余的送给亲戚，但母亲总觉得那些东西是自己一手置办的，还有父亲留下的，执意不肯送人，以至于搬运东西的途中，因为车祸致使双腿骨折。我是母亲娇养惯的孩子，即使父亲去世的这么多年里，也没有操过心，担负过家里的重担，然而母亲骨折住进了医院的那一刻，我才深深地体会到，母亲就是我的全部。

我参加工作后，每次回家，母亲总是千嘱咐，万叮咛，不是要我吃好穿暖就是注意身体。那些唠叨好像成了母亲的口头禅，但母亲却永不厌倦。每隔数月回一次家，母亲总是问寒问暧，好像儿子真的在外面受了委屈似的。那一刻我才真正理解到那句“儿行千里母担忧”的含义了。

如今，母亲虽然才五十多岁，但已成了行动迟缓、白发苍苍的老人了。小时候，不知道疼爱母亲，如今长大了，却不知怎样才能报答对母亲的养育之情。

我的母亲，是典型的农村妇女，然而母亲却朴实中透着坚强，平凡中透着伟大，渗透在母亲身上的所有坚强与毅力，都是我一辈子值得学习的！

母亲这一生，经历了诸多磨难，在儿子的心目中，母亲的身躯依旧伟岸，笑容依旧和蔼，母亲就是儿子这一生最值得尊敬与崇拜的人。

母亲这一生，就像一盏灯，永远照亮着儿子前进的方向；母亲这一生，就像一本书，值得儿子用一生的时间去学习；母亲这一生，更像一口钟，提醒了儿子震碎了自己。

作者简介：

何军雄，甘肃省作家协会会员。在《星星》、《飞天》、《青春》等发表散文五百余篇，入选《中国散文佳作精选集》等，辞条编入《中国诗人大辞典》。

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