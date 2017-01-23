《门上的年蕴》 文 / 胥雅月

过年是最具中国民俗传统文化的象征，装扮门上的年味更是千家万户不容忽视的，古诗“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”就是最好的见证。

春联给农历春节增添出喜气洋洋的欢乐气氛，给家家门面张贴成喜悦的中国红，无需指令，因节传承。春联有印刷体和手写之分，旧时的对联多半手写，一张红纸裁开，执毫蘸墨，屏息运笔，一挥而就，或楷或行，或隶或篆，楷字俊美，行体飘逸，隶字端庄，篆体古典……黑字红底，张贴上门，喜气逼人。今世的印刷体对联，年底挂满大街小巷，熟成格式化，有了便利，却少了挥毫的流畅和书法的隽美。

我对书法造诣不深，是因怀念儿时为村人写春联的喜庆时光，还是秉承传统。一到年底，我选择手写春联，自题对子，自书自乐。吾儿不知书写春联之乐，惊呼我守旧，我反问，千篇一律美？还是富有个性美？儿无语。见我书写入神，静观其后，手痒痒要一试，正合我意，鼓励加触动，执笔在手，迟迟不落，一怕写孬，二怕人笑。我劝言，写春联，不在乎字的好坏，在乎的是装扮新年的心情，和那一份过年的喜庆……抖抖索索终于落笔，一“点”不饱满，一“捺”缺刀锋，蘸墨欲描，我笑说，甭描，一描三分丑，尊重原创。儿子自写一幅红彤彤的楹联悬挂在手，左看右瞧，不发其声。我夸不错，儿嫌败笔太多，铺纸再书，乐在其中。儿子沉浸在写春联的专注中，我暗喜，我家门上的真年味，看来得以传承了。

儿子书写对联趣尽，我又撩拨，我们儿时过年装扮门面上的年味，除了对联，还有喜纸。儿子一听来神，何谓喜纸？我告知，喜纸是用刀具刻的，十几页红纸安放在喜纸模板下，一刀一刀刻成镂空的“福禄寿喜财”和“年年有余”，配上镂空的或三角或菱形或圆圈的几何图形，要咋美有咋美……那可是一种传统民俗的技艺呀。刻好的喜纸张贴在门檐下，春风一吹，喜纸飘舞，喜气迷人。儿子见我说得自我陶醉，怂恿着，我们试着也刻几张喜纸装扮一下年味。儿子的建议，倒让我为难，红纸好买，刻刀难寻呀！可又不想扫了兴趣，于是便利用自己的篆刻刀，利用儿子平日学的素描，父子共同完成一幅喜纸模板。压好红纸，正式刻纸，心情还莫名的激动。一刀一刀，用力不均，毛边丛生；一拨一吹，红绡纷飞，落红满地……儿子见我沉浸其中，抢过刻刀，正襟危坐，起初刻得拙拙弄弄，后渐入佳境，一刀一刀，刻出喜庆，一拨一吹，喜上眉梢……一张张喜纸被轻轻地剥开，镂空的字、笔锋依存；镂空的生肖图案，栩栩如生；镂空的几何图形，边角呈现……眼前所刻的喜纸，虽没有儿时技艺成熟时刻得圆润张弛，但这毕竟是我们父子共同合作将悬挂于门檐下的年味，愈看愈喜，愈瞧愈乐，喜的是儿子真诚接纳刻喜纸的把玩，乐的是儿子对传统民俗的虔诚。

门上的年，只要用心用情，定能装扮出别具风格的年蕴—方块墨字，一笔一划，书写的是喜庆，立意的是迎春，张贴的是祥和；镂空喜纸，一刀一刻，刻的是欢心，吹的是年味，飘的是年蕴，传承……