【加拿大肝脏基金会专栏】原发性肝癌的治疗与预防

原发性肝癌是指始於肝脏的癌症，简称肝细胞癌（HCC）。由身体其他部位的癌细胞转移并停留在肝脏的癌症称为继发性肝癌，比如始於肠道的癌症蔓延至肝脏会导致继发性肝癌。

原发性肝癌占北美所有癌症病例的1%，但在非洲、东南亚及中国，却可以高达50%。出现这种地区性偏差，是因为部分地区占高比率人口带有乙型肝炎病毒，而且有肝硬化情况。

原发性肝癌的治疗方法有哪些？

原发性肝癌的疗法视癌症阶段和肿瘤增长速度而定。微小的原发癌瘤可以医治，但随着肿瘤愈大，治愈的机会便愈少。医治肝癌的疗法包括手术切除、肿瘤灭除、电疗及化疗或肝脏移植。

原发性肝癌可以预防吗？

预防是抵抗肝癌的最好方法。原发性肝癌的最普遍成因是慢性乙型及丙型肝炎。因此采取措施防止这两种肝病十分重要。加拿大肝脏基金会建议所有儿童，以及高风险的成人均应接种乙型肝炎疫苗。

由於现在尚无丙型肝炎疫苗，我们必须尽力防止这种疾病的传播，找出那些已经感染丙型肝炎病毒的人，为他们提供适当治疗。

喝酒每天不要超过一至两杯标准份量。每天喝酒过量或者偶尔酗酒都有损肝脏。如果你已患有肝病，便应滴酒不沾。

维持均衡饮食和经常运动都有助於肝脏健康。

肝癌的高风险人士应作定期检查，以尽早发现癌病。如能早期发现微小的肝癌瘤，便可早进行治疗，治愈机会将大大增加。任何有可能患原发性肝癌的人，都应每六个月接受一次超声波检查。

原发性肝癌患者首次全球调查

2017年，加拿大肝脏基金会加入了一项由北美、亚洲和欧洲的健康组织联手推出的合作，邀请原发性肝癌（肝细胞癌）患者参与此首次全球范围的肝癌调查，分享自己的经验。调查结果将为医生和癌症研究者提供深入了解，以提升目前及未来的肝癌疗法。

该匿名调查现已於线上开放，截止日期为3月31日。肝癌患者可登录专页：www.hcc-voices.com，选取自己的语言版本（英文、法文及中文）参与调查。参与者将收到一份调查报告，令他们将自己的观察结果与其他参与者的情形进行比较。若您有任何问题，可致电1-800-563-5483，分机4924查询。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。