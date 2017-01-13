Ottawa天天中文学校优秀作文选登《琴棋书画——文人四友》 8年级提高班：陈阳阳 指导教师：郑利萍

古代的文人和大家闺秀有四门必修之课，称为琴棋书画，又称文人四友。其中包括琴艺、棋艺、书法和绘画。这些高雅的人身修养虽然不像帝王之术和其他治国之道那么经世致用，人们不会因为不擅长琴棋书画而影响功名仕途或终身大事，但是对于琴棋书画的热爱，却可以培养和显现一个人的文化素养和品行，因此一直被文化人士和有社会地位的人推崇。

琴可修身养性，让人们内心清明。当然，它不只是指琴，它还指中国古代各种各样的乐器，如古琴、古筝、笛子、萧和竖琴等等。

弈棋是中国古代文化修养的一个重要部分，黑白之间、楚河汉界之内，既考验人的智力，也给人带来启发。

书包括作词、写诗和书法。书法很能锻炼人的心境和性格，它有隶书、楷书、草书等等多种形式。其中的草书，是写起来自由无羁、容易表达书写者情感的一种形式。很多人认为，从一个人的字，可以看出来一个人的内心和人品。

画能展现出人的心境。好的画在水墨丹青中融入了自己的情绪和想法，能把看者带入画中的故事。它同样代表了画者的人品、学识和才情。

当然，这些只是我的看法，我希望能了解到更多的对于中国文化的见解。