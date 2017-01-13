《扰乱心灵之眼的微尘》 文 / 十月 Canada

“不要走！要是你能出声，会开口，对我说话吧。”她的脸色和口气一样，不畏惧。

“要不要用我的戟挡住它的去路，即使它会害我。”布勒一再靠近。

“好的，要是它不肯站定。”她说。

鬼魂消失了，它像尘土一样，被即将破晓的白昼之神淹没。“它走了！或许我们不该用暴力对待一个亡魂。”布勒。

汗渍沾满睡袍，额头上的湿痕也显示出，她在醒来之前到过另外一个地方，一座城堡，城门关闭，守夜人站在瞭望台上。“那边是谁？”守夜人冲着一个走动的影子喊；布勒走在台阶上听见守夜人的喊声，急促地加快了步子。

布勒看见了影子。

“不，你先回答我；站住，告诉我你是什么人。”守夜人继续喊道。影子停下了，城堡上的灯火照射的远处，依稀看见影子身材魁梧，身着战铠。“它的脸像极了一个人。”布勒的声音，他站在守夜人的身后，望着远处的影子。

“布勒吗？”守夜人没有转头，他仍旧看着前方。

“正是。”布勒回答。

“我们下去。”布勒对身边的珍妮说。他看见珍妮的眼睛里有惊奇，但是没有恐惧。“她也许希望那个影子是他。”布勒心里想。珍妮是冲下楼梯的，布勒为了赶在珍妮之前打开城门，他只好冲着珍妮步伐经过而掀起的微尘喊：“等着我来开门。”

珍妮的手没有伸向城门，她需要几秒钟的平静。

城门打开的时候，影子仍旧站在原处，没有更近也没有更远。“它脸上的怒容，活像他有一次在谈判决裂以后，那些乘坐火车而来的野蛮人，在他的威慑力之下停止了继续谈论条款。”（布勒心里想）“谈判已经结束了。”当时他这么说的（布勒心里想）。

“怎么，珍妮！你在发抖，你的脸色这样惨白。这不是幻想吧？你有什么高见？”布勒。

“前两次它也是这样不先不后地在这个寂静的时辰，用军人的步态走过我的眼前。我不知道究竟应该怎样想，可是大概推测起来，这恐怕预兆着我们将要有一番非常的变故。”珍妮的口音平静。“就像她期待的那样，我知道她期待变故。”布勒心里说。

“我可以告诉你，至少有一半的人都是这样传说的。”布勒的口气严肃，又庄重。

“好吧，坐下来。你要是知道什么，请告诉我。为什么我们要建立这个婚约，使得它（鬼魂）每夜不得安息；为什么征集大批方案，又每天都在改变方案，连星期日也不停止。这样夜以继日地辛苦忙碌，究竟为了什么。你能告诉我？”珍妮一口气说的话，多过这几个月以来的。

“我没有遵守，我们双方根据法律和骑士精神所订立的协定，我接受了野蛮人条款。我唯一的目的，就是以获得金钱的方式，获得般配。”

破晓。

这是一篇《哈姆雷特》读后感。我借此论证的是第六感，如果你有第六感，如果你听见第六感对你说：“不要。”你请记住，它也是鬼魂。

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