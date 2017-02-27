【加拿大肝脏基金会专栏】安省肝癌病发率逼近西非

在安大略，每年有1000多人死於肝癌—其中大多数发生在大多伦多地区。

大多数肝癌见於慢性肝病患者，通常是由乙型或丙型肝炎病毒引起的慢性感染所致。

乙型肝炎的传播多发生在母婴之间，来自东亚和非洲地区的移民携带乙型肝炎并发展至肝癌的风险特别高。丙型肝炎主要通过共用针筒及未妥善消毒的注射器传播。曾接触过污染的血液的人也面临着高风险。於1945至1975年间出生的成年人有更高可能性接触过丙型肝炎。两种感染都没有什么症状，等到有症状时，通常都是疾病的晚期。

随着未诊断出的丙型肝炎与移民人口不断上升，在过去30年里，安大略省的肝癌病发率以每年4.5％的速度增长。目前，该省的肝癌新发病率，与肝癌轻度高发率的一些地区如西部非洲类似。而由於多伦多移民的集中性，令本地肝癌病发率甚至更高。

肝癌的存活率在过去30年中增加了两倍，但仍然相当低。根据安大略省的统计，只有24％的患者将存活五年或更长。但是，如果在病发早期被发现，治愈的可能性很高。

对肝癌的认识和治疗的新进展，令预防和治愈成为可能。例如，新近研发的用於慢性病毒性肝炎的有效疗法，明显减少了肝癌在那些被成功治疗的患者中的发生。在多伦多大学健康网络的工作中，医生们发现，在接受定期超声波检查的患者中所发现的肝癌，有四分之三处於可能治愈的阶段。

然而，在其他地方检测到的肝癌，只有一半是可能治愈的。原因可能是他们没有或者很少进行监测。肝癌往往没有症状，而等到有症状，往往是处於晚期、不可治愈的阶段，因此安大略省的肝癌患者存活率低到可怜。作为医生，看到这么多中年患者前来就诊，他们的肝脏上都有新的侵入性肿瘤，真的是令人心痛而沮丧—在拥有先进的医疗保健系统的安大略省，这种疾病本应该是罕见的。

此文编译自加拿大肝脏基金会主席Morris Sherman博士、多伦多大学医学影像系副教授Korosh Khalili博士以及多伦多大学公共卫生学院的Hla-Hla Thein博士于TheStar.com刊发的医生笔记。想了解更多有关肝癌的信息，请浏览www.liver.ca/chinese或致电1-800-563-5483。

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