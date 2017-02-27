欢乐吉庆喜洋洋 祥和温馨浓浓情 记KCSSC2017庆祝加拿大建国150周年暨中国鸡年新春联欢会 增益/供稿

金鸡报晓，瑞雪迎春！2月5日，Kanata华裔老年支助中心（KCSSC）在Richcraft Recreation Complex举办了庆祝加拿大建国150周年暨中国鸡年新春联欢会。这天飘飘扬扬的白雪像朵朵纯洁的花儿迎接着四面八方的朋友。大厅里，高高挂起的大红灯笼，贴在窗上的红福剪纸，张贴红色福字的箩筐盛满的节日美食，都在喜气洋洋地欢迎您！

联欢会有丰富多彩的活动：文艺演出、民族文化展示、春节美食、儿童游戏、幸运抽奖、无声拍卖等等。进入联欢会大厅，喜庆的气氛扑面而来，各种活动让你目不暇接。儿童喜爱的游戏角已经挤满了人，有沙包投洞、钓鱼、夹玻璃球、形象记忆、猜字谜、托乒乓球等。孩子们一张张小脸认真专心地玩着，当他们的努力取得成功后，脸上马上扬起了自信的欢笑。民族文化展示有中国书画、茶道、古代服饰和民间小工艺，精湛的展示引起中外客人的惊叹和赞誉，显示了中国文化的灿烂魅力。在书画展台上，宋先生展示了精美的书画，他现画现教，鼓励来宾朋友们参与。在他指导下，一位儿童成功画好了一只大公鸡，宋老师立即题词盖印，孩子慎重地把画捧在胸前，视若珍宝，无比开心。民族工艺展台，叠纸组正在制作小灯笼，摊位前挤满了孩子，他们都抢着自己学习制作灯笼，做好灯笼后，他们很开心，把灯笼高高地拎在手里。

舞台对面有多家摊位，它们是赞助联欢会的单位，有银行、旅游社、超市等，它们在此也为大家服务，做咨询，吸引了不少客人。大厅入口处是无声拍卖的摊位，成列的拍卖品都是自制的、美观精致的小商品，拍卖所得都捐给爱心慈善机构。摊位围着许多来客，他们观看选购，开心快乐。联欢会最为人们津津乐道的当是中国美食，它们品种繁多，各具特色，有煎饺子、炸春卷、馅饼、麻团、南瓜饼、凉粉、肉夹馍、萝卜糕、凉拌面……还有冰糖葫芦呢！真是琳琅满目，味道好香呀！人们吃了这样，还想吃那样！来品尝的人络绎不绝，排起了长队，大家吃后赞口不绝，联欢会上食品卖的干干净净，供不应求！朋友们像走进了中国庙会，热闹非凡，在这儿感受着喜庆的欢乐。

下午1点联欢会正式开始，大厅里座无虚席，周围还站满了人，参加人数之多出乎预料。演出在快闪的欢乐歌声中开始了。为庆祝加拿大建国150周年，大家唱起了加拿大国歌。参加联欢会的重要来宾有省议员Jack Maclaren、市长Jim Walson、市议员Mariann Wilkinson和Allan Hubley，还有华社总监耿静惠女士、 CIBC分行经理Guy Milne先生、西区社区资源中心总监Meloday Paruboczy女士、国会议员Karen McCrimmon、欣华中文学校校长姚荣平女士，他们相继发言，祝贺加拿大建国150周年的大庆年，也祝福中国鸡年吉祥快乐！他们都用中文表达了祝福，使大家深受感动，赢得了热烈掌声！第一个节目是枫华乐队表演民乐合奏，《金蛇狂舞》高亢奔放，热情洋溢，顿时将会场带入了喜庆的节日里；《大阪城的姑娘》使人感受到了新疆少数民族的节日欢乐；以中国民乐演奏的《红河谷》优美动听，体现了中西文化的融合。王安吉表演的古筝独奏《伊犁河畔》时而细如流水，时而高亢激昂，将你引入美丽的伊犁河畔，为之陶醉。体现中华民族文化的表演有狮舞、太极拳、京剧脸谱。狮舞英勇威武，给节日带来喜庆安详；老年人的太极拳表演则是柔中有刚，静中寓动，强身健体。新华中文学校少年演出的京剧脸谱舞蹈弘扬了古老的中国文化，小演员们唱得像模像样，演得活泼可爱，朝气向上，赢得了热烈掌声。青少年的体操表演，绳技、球技、环技都很精彩，是真功夫，体现了青少年的勃勃生机。海燕舞蹈少年班演出的《鸿雁》让观众眼前浮现：翩翩大雁飞翔空中，优美感人。古装舞蹈《琴台古韵》的演出，团扇加优雅的舞步充满了诗意，令人流连忘返。加拿大经典乡村音乐组曲的小提琴演奏，体现了加拿大乡村音乐的欢快，而由WFJ业余吉他社演出的加拿大经典民谣，向我们介绍了各种类型的民谣，有的民谣曲调气势磅礴，有动人的舞曲，还有舒缓的抒情曲。组曲中有的乐曲优雅甜美，有的乐曲激情奔放，让我们更了解和喜欢上了加拿大文化。欣华中文学校演出的《妈妈宝贝》体现了宝宝和妈妈的亲和与快乐之情。KCSSC追梦艺族舞蹈队演出了《快乐舞》，她们虽是一些老年人，但他们选择表演节奏欢快的快乐舞，他们轻松欢快的舞蹈带给大家新年快乐，展示了老年人不老、依然欢快年轻的风范。文艺演出在“Cup Song”和《大中国》的歌声中圆满结束。

演出中场，省议员Jack向KCSSC主席—80多岁的孙海宝颁发了优秀义工证书，表彰他多年如一日担任义工工作，勤勤恳恳为大家服务的高贵无私的品德。此外，大统华老板李安邦先生向大家拜年，并发放了红包。联欢会最后进行了抽奖活动，将大家的激情再次推向高潮，人们热情祝贺中奖的好运者。联欢会在大家热烈掌声的中结束，取得了圆满成功。

这是一次中加联合共庆两个节日的联欢盛会，这是一次家人团聚的联欢盛会，带给人们回家过年的快乐感觉，回味无穷！大厅里你看到人们兴高采烈，互相拥抱，互相祝福，像久别重逢的亲人，围着餐桌，品尝着家乡的美食，十分温暖。大厅里充满着儿童天真的笑声，也充满着大人和老人们的真情欢笑。联欢会充满着吉庆欢乐、祥和温馨，洋溢着一片浓浓的亲情。

此时此刻，我们要感谢演出单位、演出人员的努力，尤其是老人和孩子们！天寒路滑，排练不易，他们要克服很多困难，演出成功是他们认真刻苦排练的结果。还要感谢这次联欢会的组织者和全体义工们，他们默默无闻地辛勤劳动，无私奉献！还要感谢联欢会的赞助单位和人员，衷心谢谢大家！