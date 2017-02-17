《家柔软了时光》 文/龚德位

有钱没钱，回家过年！

回家过完年，小伙伴们又在微信群里忙着晒火车票，这一切意味着新一年返程的路途又将开始，这感觉越明显，淡淡的伤感就会再一次萦绕在我的心头。

回家过年，不知道有多少人像我一样，离家越近，心里越发感到惶恐与不安。当熟悉的工作生活节奏突然慢下来，你是否与我一样有很多的困惑。如果不回家是不是就不会去注意时间的流逝？也来不及停下来思考生命的真相究竟是什么？当看到昔日的小伙伴与朋友时竟然不知道该从何说起，似乎变得很陌生。如果不回家，是不是就不会有这样的尴尬，是不是就不会发现爸妈的白发开始多了很多？但如果没有这些，我们又该去向何处？

叔本华认为人生本身就是痛苦，所有的娱乐和欢悦都是短暂的。但或许正是这样，我们需要读书，你可以从中找到乐趣。你需要自己的信念与爱好作为人生旅途的支撑，让自己的生活变得有目标。也正是这样，我们需要回家，回家让你明白人生中遇到的每一个人与你在一起的时间都会越来越少，让我们更加珍惜当下，珍惜你所拥有的幸福与悲伤，珍惜曾经与你相遇的每一个人。

海格尔说：“人是一种奔向死亡的存在。”人永远都在旅途中，正是这样我们更需要回家，回家让你可以暂时停下前进的脚步，因为是家柔软了时光，所有的孤独与痛楚都可以暂时尘封，享受与家人在一起的每一个时刻，因为这每一个瞬间都会融汇到你的血液中，让你在人生的旅途中脚步更加坚实而有力。

唐诗中有这样的描述：“近乡情更怯，不敢问来人。”这种回家的犹豫与不安或许很多人都有过，正是这种“情怯”让回家更有仪式感，因为回去一次就意味着少了一次，怪不得在享受快乐的过程中会不自觉地滋生一种淡淡的伤感，这或许就是人生，这或许就是回家的全部意义所在。