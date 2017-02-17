【加拿大肝脏基金会专栏】当小朋友的肝肠开始捣乱

瑞司图博士是加拿大肝脏基金会资助的众多杰出研究者之一。

每10万名儿童中，会有1至2个患有原发性硬化性胆管炎，即PSC —一种导致胆管发炎及结疤、胆汁回流至肝脏的病症。更糟糕的是，这些儿童中高达80％还患有炎症性肠病，即IBD。IBD具有更明显的症状，通常在PSC被发现之前被诊断出来。

关於PSC的很多方面仍然是一个谜，但它与IBD的共存为探究疾病如何进展提供了一个线索。加拿大肝脏基金会研究生奖学金获得者瑞思图（Amanda Ricciuto）博士正在研究患有PSC和IBD的儿童，以确定在该人群中监测肠道愈合的最佳方法，因为肠道的治愈可能有助於减缓PSC的进展。

“PSC是一种罕见的疾病，但它是毁灭性的，”瑞思图博士说：“它会进展到终末期肝脏疾病，每5个病童中有1个需要在某一时间进行肝脏移植。由於大多数PSC患者都有IBD，我们相信肠和肝之间存在重要的相互作用。这种‘相互串扰’可能影响PSC的发展和进展，所以，理解这一相互作用很重要，因为它可能提供对疾病进行干预的机会。”

“我们的研究涉及加拿大最大的PSC和IBD病童群，希望给这些孩子提供最好的护理。”瑞思图博士指出：“研究结果也可以帮助成年PSC患者。目前还不能根治PSC，但我们可以做的任何能够减缓疾病、改善病患生活质量的事情，都将有所作为。这项研究可能会证明，有健康的肠道，就有健康的PSC患者。”

我正在将肝脏研究变成拯救生命的工具

瑞司图博士来自蒙特利尔，在麦吉尔大学和蒙特利尔儿童医院完成了专业学习，之後在多伦多的病童医院接受儿科胃肠病学、肝病学和营养学专业培训。她看到PSC对那些同时患有IBD儿童的影响，而在IBD方面的工作激励了她投身肝脏研究。

“目前临床医生没法干预PSC的发展，我想帮助改变这一状况。”瑞司图博士解释。她的目标是成为儿科PSC-IBD的专家，以弥合肝脏专家和IBD专家之间的差距，减少单独疾病治疗可能导致的零散护理。

瑞司图博士相信肝脏研究的重要性：“肝脏疾病如PSC的後果是可怕的。很多此类肝脏疾病仍然对现有的治疗方法无反应，并且会毫不费力地进展到终末期肝病，而令肝脏移植成为必需。投资肝脏研究是至关重要的，因为只有通过肝脏研究，才可以了解这些肝脏疾病为何及如何发展和进展，获取研发新疗法的思路。”

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。