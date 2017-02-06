【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品——茶

不适宜喝茶人群：

◆营养不良忌饮茶。茶叶有分解脂肪的功能，营养不良的人，再饮茶分解脂肪，会使营养更加不良。

◆醉酒慎饮茶。茶叶有兴奋神经中枢的作用，醉酒后喝浓茶会加重心脏负担，对肾脏有较大的刺激性而危害健康。

◆贫血患者忌饮茶。茶叶中的鞣酸可与铁结合成不溶性的终合物，使体内得不到足够铁的来源，故贫血患者不宜饮茶。

◆尿结石患者忌饮茶。尿路结石通常是草酸钙结石，由于茶含有草酸，会随尿液排泄的钙质而形成结石，若尿结石患者再大量饮茶，会加重病情。

◆儿童不宜喝浓茶。因为茶叶浓度大时，茶多酚的含量太多，易与食物中的铁发生作用，不利于铁的吸收，易引起儿童的缺铁性贫血。

◆冠心病患者谨慎喝茶。茶中的咖啡碱、茶碱都是兴奋剂，能增强心脏的机能，大量喝浓茶会使心跳加快，往往会导致其发病或加重病情。

◆老年人不宜饮生茶。所谓生茶是指杀青后不经揉捻而直接烘干的烘青绿茶，这种茶对胃粘膜的刺激性很强，饮后易产生胃痛。青年人饮后也会觉得胃部不适，即通常所说的“刮胃”。

◆高血压患者不宜饮浓茶。头泡茶每克用沸水量少于50毫升的为“浓茶”。高血压患者若饮过多过浓的茶，由于咖啡碱的兴奋作用会引发血压升高，不利于健康。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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