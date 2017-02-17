渥太华潮州会庆祝鸡年新春晚宴舞会

St. Elias Conference Centre是个高大气派的酒店，这里设施完善，环境温馨，服务热忱。2017年2月5号，渥太华潮州会庆祝鸡年新春晚宴在这里举行，25桌潮州父老乡亲欢聚一堂，共享中西美食，中间留出长方形的大舞池给舞蹈爱好者一展身手。

6:30，由晚会司仪陈兴与林清辉各用潮州话及英语宣布欢庆宴正式开始，首先由庄国会长致新年贺词：（由吴鹰莉女士英文翻译）我们走过了不平凡的2016，现在正迎着金鸡报晓的曙光，努力打拼明天的辉煌，还需我们大家共同谱写精彩的华章。

接下来由所有的理事上台合唱《恭喜，恭喜》作为新年慰问，会长庄国用粤语独唱《我来自潮州》，展现了游子身在海外、远离家乡、漂洋过海、靠着顽强的意志和努力拼搏的精神才闯出今天的一番天地；接着美凤女士唱了台湾歌曲《酒干倘卖无》，使我们联想到要好好孝顺父母，父母的恩情是一辈子报答不完的；接着许多来宾上台演唱，展示了各自拿手的歌曲。

正餐开始，由餐厅提供了：沙拉、三文鱼、炒饭，每桌提供一瓶红酒及甜点，中餐由美凤餐厅免费提供：鱼肚羹、虾钳、素春卷，以及另外35瓶红酒作为抽奖用。

随着优美的舞曲，人们跳起来了，高低起伏、连绵不断的华尔兹，快乐和轻松的恰恰，行云流水般的伦巴，以及节奏紧密的中板排舞，由老师专门带领大家欢跳，大家紧随着老师的节拍前进后退、左右移动，个个兴趣盎然。

在大家品尝一道道佳肴的同时，由庄会长与陈美凤女士以及所有理事：黄智光、吴鹰莉、郭良荣、林少钦、詹秀庄、陈兴向全体到场的父老乡亲及贵宾祝酒，祝愿大家鸡年大吉，阖家幸福，身体健康，万事如意。浓浓的情谊在优美动听的舞曲伴奏下更加温暖舒心，大家陶醉在这欢庆的酒宴上，叫人流连忘返，回味无穷，直到深夜十一点舞会结束，才各自留恋不舍地离去……期待着明年的再相聚！

文 / 仁惠