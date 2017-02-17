地中海摄影写生之旅——威尼斯 作者：路风 文/摄影

（鸟瞰威尼斯大地自然编织成的美丽图案，巧夺天工，不可思议。）

（阳光里的威尼斯）

（雾气瞬间弥漫四周，威尼斯在仙境里。）

（雾中路边停泊中的小船。）

（摇橹着贡多拉的帅哥船队。）

（以蕾丝纺织品闻名于世的布拉诺岛（Burano），彩色民居。）

（圣马可广场。）

（圣马可广场建筑上的雕塑。）

威尼斯，是拉斯维加斯“威尼斯人酒店”里，小桥流水身着民族服装摇撸着贡多拉的青年引吭高歌的流动画面，藏存在我脑子里的雏形，近10年前留下的印象：悠闲、浪漫、歌唱的民族。

这次11日的地中海游轮，便是启程于威尼斯。有幸将10年前的想象变成现实，走进真实的威尼斯。

专门网购了一块128 GB的储存卡，5万照片的容量看足地中海的风土人情。专门携带了一双高筒水鞋，外加中筒雪靴，双保险迎战网上介绍一年有120天（尤其是冬天）会在水中的威尼斯，以及朋友传经送宝11月去威尼斯时穿水鞋的经历。

万事具备，只待启程。

临出发前一天，无意中翻阅日历：7号，初9，大雪，忌出行！呵呵，倘若逆天行之会发生什么？若是顺从天意止步于此，退去机票、船票……用脚后跟来想那都是不可能的事情。真有什么发生，只能挑战不可能了。

7号中午从渥太华启程，途经华盛顿、布鲁塞尔，当地时间上午11点多钟抵达威尼斯马可波罗机场。

天空的魅力，变化无穷，神秘莫测，浩瀚富有。千百万个不同的画面，吸引着我的目光，从无厌倦。坐在机窗旁的位置是我的最爱。倒与不倒时差，此刻，无关紧要。

飞机在威尼斯上空盘旋将要下降时，地面上的图形不是方块的城市布局，而是迁回百转、迂回蜿蜒、迷宫般秋色的图案，太美！

这是否是拉开我心目中神奇威尼斯的仙境大门？

此次航行，在飞机上还牵手了北美的蓝天白云，目睹了阳光力透云层，布鲁塞尔浓烈的黎明。

在马可波罗机场购买了车船通票，为丈量美丽的岛屿威尼斯，打开交通要道。38€两日通票，当地人的交通开销，可以去到威尼斯的任何一个角落。

走出机场阳光灿烂，通往市区的高速公路，来回并道转弯时都刚够一辆车的宽度。此时，明显地对比出北美的辽阔和威尼斯的寸土寸金的区别。

汽车的终点站，便是威尼斯主岛火车站轮船港口的交汇点，河流近在咫尺，拱桥就在脚下。十分顺利，步行了几分钟的路程就到达了在网上预订的旅馆。提前1个多小时办理了入住手续，旅馆工作人员很通融，估计客房有的是。

当从旅馆出门时，眼前的景致与半个小时前已经截然不同。

漫天浓雾滚滚而来，遮盖了水中的桥梁，晕染了房屋的倒影门窗，悄然地把威尼斯披上了一层羞涩的白纱。百米以外的空间形状消失，猛地吸一口气，潮湿而凉爽，通透到身体里。

雾中仙境威尼斯，是她的真实面貌给我的第一印象。

被19世纪法国皇帝拿破仑称为“欧洲最美的客厅”、“世界上最美的广场”的圣马可广场（Piazza San Marco），以制造色彩斑斓的穆拉诺玻璃器皿而闻名于世的穆拉诺岛（Murano），以蕾丝纺织闻名于世的布拉诺岛（Burano），同样，都穿上了朦胧的服装。可喜的是，地上相当的干燥，行走方便，千里迢迢背来的高筒水鞋，无用武之地了。

威尼斯（Venice）是意大利东北部著名的旅游与工业城市，由118个小岛组成，并以177条水道、401座桥梁连成一体。其建筑、绘画、雕塑、歌剧等在世界有着极其重要的地位和影响。

威尼斯有“因水而生，因水而美，因水而兴”的美誉，以舟相通，故有“水上都市”、“百岛城”、“桥城”之称。

欧洲三大国际电影节之一的威尼斯电影节于每年的8月至9月间在此举行。

路风美术教学中心电话：

（613）228-1259