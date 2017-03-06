《春风起大雁归》 文 / 赵自力

一直觉得大雁是天空最美的写意，秋去到春归，灵动的翅膀在天空中诠释着季节的轮回。

秋风阵阵中，我曾目送一行行大雁往南飞去，尽管不舍，却相信离别是为了来年的相见。

春风起处，迎春花开，抬头仰望，大雁归来，几声欢快的啼鸣，将整个春天叫醒。在我热切的目光中，那久违的雁群，变换着队形从空中飞过。它们以最好看的模样，飞入春天的领空，惊喜着无数人的眼睛。

俗话说“春风不刮，春草不发”。春风一双温柔的手，一夜之间温暖了多少梦。那些归乡的大雁，张开春天的翅膀，在春风吹拂中，回到家乡温暖的怀抱。我痴痴地望着它们，这是春天的气息，多么熟悉的味道，真有点“似曾相识雁归来”的感觉。

大雁并没有停留，继续向家的方向飞去。我想它们一定飞了许久，正拼尽全力抵达自己的栖息地，昼夜不息。一群又一群的大雁从我头顶飞过，它们像精灵一样装饰了美丽的天空，又接着继续赶路。也许，它们穿过城市，穿过湖泊，穿过山峦，甚至穿过大半个中国，只是为了回到千里之外的那个叫家的地方。

正如《春雁》一诗中写道：“莫道春来便归去，江南虽好是他乡。”这是一种怎样的使命，又是怎样一种信念，那种不达目的不罢休的执着精神，真让人肃然起敬。

站在春风里，目送着远飞的大雁，直至它们成了天空的一个标点。我多想化成一股春风去送送它们，一路去追寻它们的芳踪。

大雁从天空飞过，不留痕迹，却留在了我的心里，如一枚石子，在我的心湖激起了阵阵涟漪。雁来雁去换春秋，意味着又是一个新的开始了，春潮澎湃处，正是扬帆奋进时。