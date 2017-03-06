给老人们最温馨的新春的问候 东方艺术团春节期间慰问老人院系列活动

渥太华今年的冬季降雪多，在千里冰封、万里雪飘的严冬，迎来了2017年新年。新年，是新的开始，有新的收获，是辞旧迎新的欢乐的日子。

在这样欢乐的日子里，东方艺术团的团员们，用他们满腔的热心和至深的关爱，在春节期间冒着冰雪严寒，多次慰问老人院，给各族裔的老人们送去了他们亲切的关怀和热情的问候。东方艺术团的部分团员们，在1月24日与1041大楼老年公寓的老人们举行了联欢演出活动；并在2月8日慰问889 Elmsmere Road老人院；2月22日慰问Glene Centre老人院，在新春佳节期间，进行了慰问老人院老人们的一系列演出活动。

东方艺术团演出小分队由王仁惠和刘华两位老师带队，在各个老人院的演出节目都经过精心编排，节目十分丰富多彩，形式多样：开场腰鼓是身着鲜艳东方舞蹈服装的队员们，在刘华、王仁惠两位老师的带领下集体表演，腰鼓热烈、欢快、充满激情，使你心情激荡，豪气陡增，达到一种拔地而起、豁然开朗的艺术境界，带给老年朋友的是东方人的激情豪放。

舞蹈表演有独舞、双人舞、三人舞、集体舞等，集体舞有王仁惠、刘华等表演的新疆舞《一杯美酒》，她们的表演轻歌曼舞，舞姿优美；舞蹈队还表演了柔美抒情的江南舞蹈《北江美》，以及时装表演《茉莉花》；队员们通过表演将茉莉花纯洁、优美、芬芳四溢充分展现，通过表演表达了她们的关爱、和蔼、可亲，是情操和情谊的象征，是友谊之花。独舞表演有王仁惠的独舞《最美的还是我们新疆》，吴汉珍的《扎红头绳》，她们两人的独舞轻柔、妙曼，舞姿优美；三人表演的是热情奔放的蒙古舞《鸿雁》，那苍劲的“天苍茫，鸿雁北归还，带上我的思念”的具有感染力的歌声，表达了蒙古大草原辽阔无垠的无穷魅力。王仁惠、吴汉珍两人的双人舞《梅花泪》，体态轻盈，展现了“醉了那枝梅，白雪飘红泪，滴滴寒香为谁醉”的极度妙曼柔美。刘华等两人舞《快乐舞起来》，热烈欢快，使人激情荡漾。老人院的朋友们聚精会神、神情专注地欣赏着不同于加国风格的舞蹈表演，对每个舞蹈都报以经久热烈的掌声。

慰问演出中，东方的演员们还有独唱、戏曲表演唱、两人唱和小合唱，演员们倾情演唱多首歌曲和戏曲：独唱有陆素云的《你家在哪里》、田源的《我爱你中国》、史济群的歌曲《多情的土地》、刘洪莉的《鼓浪屿之波》、徐秀华的《西湖春》等，他（她）们的音色甜美，歌声时而婉转动人，时而如潺潺流水，时而激情澎湃，让人听得如醉如痴。戏曲演唱有陆素云献唱的豫剧《谁说女子不如男》、《人说山西好风光》；陆素云、刘洪莉表演的豫剧朝阳沟选段《说说咱的心里话》；刘洪莉、刘华表演的京剧沙家浜选段《你待同志亲如一家》；他们用优美、高昂的唱腔将东方女儿的英姿飒爽和西北高原的美景、以及军民之间血浓于水、情重如山的真情尽情展现。每一首歌，每一个曲，都获得老人们极大的赞誉和热情热烈的掌声。

在和1041大楼老年公寓的老人们举行的联欢演出活动中，东方艺术团小分队的队员们和1041的老人们为欢庆新春佳节，每人都带来精心制作的各种美食，光水饺就有满满的六、七大盘，还有炸春卷、红烧排骨、红烧鸡腿、肉粽、花卷、炒面、拌面、香气袭人的甜酒酿……各色美味佳肴琳琅满目，色香味俱全，联欢会还特意邀请了楼内的外国朋友品尝中国的传统美食，一起欣赏精彩的文艺节目。1041的老人们也以极大的热情积极表演了具有中华特色的《大秧歌》，独唱《你鼓励了我》、《我和草原有个约会》，广场舞《套马杆》和《妈妈的吻》，还有极为精彩精湛的太极拳表演。

联欢会和慰问演出的最后，演出小分队的全体队员们共同合唱《夕阳红》、《难忘今宵》、《我和你》等歌曲。是啊，我，我们，你，你们，“我和你心连心，同住地球村，来吧！朋友，伸出你的手，我和你心连心，永远一家人。”慰问老人院的活动，和中外老人朋友的联欢，充分体现了东方艺术团开展多元文化活动丰富多彩、硕果累累。

在慰问演出和联欢中，不相识的人们，久违的心灵相聚了，东方的朋友们，给老人们带去了新年深深的祝愿和最美好的祝福：老年朋友们，新年快乐！愿我们的祝福能融化寒冬，温暖你们的心灵。

东方艺术团 枫韵

2017年2月25日