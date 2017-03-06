安省法案欲设南京大屠杀纪念日 华人社团呼吁更多签名以通过此案

加拿大华人参政委员会以及逾百个华人团体向华人社区呼吁支持安省议员黄素梅女士在安省议会提出的79号法案（Bill79）。该法案建议设立南京大屠杀纪念日，目前已经在省议会通过二读。加拿大华人参政委员会主席孙晓明在新闻发布会上呼吁华人社区积极签名支持黄素梅的提案，让後人永远记住日本在二战时的暴行，确保历史不会重演。

孙晓明说，目前这项法案已经在省议会通过二读，需要三读才可以生效。这是一件意义深远、影响深厚的大事，这个议案一旦通过，就可以要求安省学校的课程表里包括二战亚洲战场的暴行和南京大屠杀的史实；一旦安省开始了，别的省就可以效仿，别的国家也可以效仿，可以说我们正在创造历史，也是教会我们的後代，如何正视历史。战後直到今天，日本军国主义分子仍然拒不承认自己犯下的战争罪行，世界各地爱好和平的人士通过各种途径揭露这段历史，让後人永远牢记。黄议员的提案是一个具有划时代意义的提案。

孙晓明表示，我们的目的不是要挑起仇恨，而是争取和平，而和平的保障首先是正视和记住历史，避免罪行重犯。

请有相同志愿者在我中心网站下载签名表，收集签名寄往表上地址。我中心前台也可以签名。新截止日期为 4月15日。

华人社区服务中心儿童免费春假营

时间：3月13-16日，上午 9点-12点。

地点：400 Cooper St.，房间2000，幼儿园。

内容：读书、美术、下棋、玩游戏等；老师为持照幼教。

要求：2-11岁儿童，按资助本项目的加拿大移民部要求，父母至少有一方是持枫叶卡移民或难民。孩子在营期间家长一方按规则留在中心，或咨询各种服务，或在电脑房学习。

报名和问询：613-235-4875，分机：122。

欢迎参加渥太华华人社区服务中心庆祝三八国际妇女节活动。开幕词：国会妇女权益部秘书；首席发言人：公民部高级法官。特色文艺演出、小吃。

2017年3月8日，11点-1点。地点：330 Kent St.，退伍军人俱乐部二楼。