【加拿大肝脏基金会专栏】纪念“肝脏移植之父”史达索博士

3月3日，开启了肝脏移植手术先例的史达索博士（Dr. Thomas Starzl）在美国去世，享年90岁。

史达索博士於1963年进行了世界首次肝脏移植手术，於1967年进行了世界首次成功的肝脏移植手术，并开启了尸体肾脏移植先例。自他主持的第一次成功的肝脏移植後，这一日益成熟的医学手术已经在全世界范围内拯救了成千上万病危者的生命。

“史达索博士可以被称为‘移植之父’，他对肝脏移植领域的贡献无可估量。”史达索移植研究所（以其名字命名的研究所）总监评价。

史达索博士在移植领域的先创性工作已经、并将继续推动医学的进步、给予病危者以新生。从这一点来说，史达索博士是一位真正的英雄。

什么是肝脏移植？

肝脏移植是一项拯救性命的手术，是用整个或部分健康的肝脏，替换病患者已坏死或是失去正常功能的肝脏。对於肝功能衰退的人士来说，肝脏移植被视为一种有效的治疗方式。尸体捐肝者通常为被证实脑细胞已经死亡者，并已得到直系亲属的同意；也有由亲属或朋友捐肝的活体供肝者。肝脏移植中心会就捐赠者及受赠者肝脏的大小及血型作出配对。

什么疾病最常使用肝脏移植的治疗方式？

在成人中，最常见的肝脏移植原因包括慢性丙型及乙型病毒性肝炎、自身免疫性肝炎、原发性胆汁性胆管炎、原发性硬化性胆管炎、酒精性肝病及肝癌。在儿童中，胆道闭锁（胆管无法制造胆汁并将其从肝脏内排出）则是最常见的病因。

肝脏移植手术所涉及的风险有多大？

肝脏移植是一项重大手术，需要六至八小时完成。此手术跟其他重大的医疗程序一样，都存在风险。在病人的名字被放进新器官的轮候名单之前，手术的风险及其带来的益处都会被仔细衡量。手术成功与否受很多因素的影响，那些身体极度衰弱的病人会有较高的死亡率。同样地，对於那些已经年过65岁及身体有其他严重问题的人来说，肝脏移植也是一项重大挑战。

肝脏移植的成功率有多高？

成功率由很多因素决定。在加拿大，目前每年进行超过四百例的肝脏移植。成人的肝脏移植手术成功率平均是85%至90%，儿童肝脏移植的成功率也差不多。

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有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。

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