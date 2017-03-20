《山核桃广场 Pecan Square》 文 / 十月 Canada

我从包装盒里取出一只山核桃，见它的脊骨在裂纹的中央翘出轨道；于是我拿起蜂蜜罐子，径直地冲着山核桃的身体扑过去，又一口嚼下去。脊背和甜滋滋的味道在舌尖上僵持不下，僵持就是未果，味道未满足心意。

手机屏幕上跳出一条信息，是安东尼：“嗨，有一家味道不错的早餐店，带你去？”我冲着手机屏幕点点头，和在对话框上放下一个笑容。

“帮我点一个餐。”我非常地震惊，为了好吃的我可以发出如此温柔的声音。

“哇塞，BLUEBERRY BUTTERMILK PANCAKES！我要这个。”安东尼。

“喂！”我故意将脸色沉下，和：“让你帮我点一个餐。”

“那就……Veda’s Choice。”他说。

“我不要SMOKED SALMON，我要BACON铺在羊角面包下面。”

“Veda’s Choice 和 BACON。”安东尼。

丽萨的长发很美，长发又卷曲着。她用一只红色的发卡将卷发围在后脑中央；她的俏丽的尖尖的下巴，和她的长发之间，透着果断和俏皮。“你抓住了重点。”丽萨冲我眨眨眼，她又自主地竖起眉：“Anniversary？”

“我不是一定要你回来，只是当又一个人看海。”我突然间地，想起了这句歌词。

我不知道哪里出了错，但一定有错，他狠狠地踩了我的脚，我抬起头。同时地，我又把手里的《白发魔女传》（梁羽生著）换成了语文书。老师经过身边的时候，他又以自然而然的沉稳，让我记住他三十年。

重蹈覆辙。

我举着手机拍照。“错了！”安东尼。

“应该是BACON。”他说。

丽萨被安东尼的问话搞得有点窘迫，她一连几声地说：“对不起。”我倒是和没事人一样，拍完三文鱼和羊角包，又继续拍培根和羊角包。

突然间，我想起他，甜蜜如山核桃广场（PECAN SQUARE）。他端着PECAN SQUARE（甜品），他操着爱尔兰的声音，他说：“ENJOY。”他有着和三十年前的他一样的眼神，和他一样地踩住了我的心。

BRUNCH推荐（Mildred’s Temple Kitchen）：

◆ Veda’s Choice（Classic Poached eggs on a flakey croissant with your choice of smoked salmon or bacon, topped with Béarnaise sauce & served with mixed greens）. $14.95

◆ Scones & Biscuits. Two for $6

◆ New York Caramel Pecan Square. $8

我一定要你回来（永恒原来是这样哦），想念的还是你的眼波（这种事儿，谁会知道呢！）……at Mildred’s Temple Kitchen（我想往前走），我用力地张开双手（只是当又把回忆翻开），我徘徊（除了你之外的空白）；我一定要你回来，与我一起：山核桃广场（PECAN SQUARE）。

与我一起，重蹈覆辙（还有谁能来教我记住，爱）。

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