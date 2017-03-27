【加拿大肝脏基金会专栏】为了更好的理由而行走

每年有数百上千的志愿者参与“为肝漫步”筹款活动，以支持肝脏健康与肝脏研究。大多数组队参与者，都是因为亲朋好友中有人罹患肝病，他们从恐惧、焦虑或者痛失亲人的经历中获得了力量，决心通过支持肝脏研究以帮助更多受肝病所困的家庭。希望以下两个“为肝漫步”的故事，可以激励您为了肝脏健康而行动。

参与团队：Richards Renegades

2009年至今，为加拿大肝脏基金会募捐总额超过50,000加元。

2009年，被诊断出患有原发性硬化性胆管炎（PSC），6年後，艾伦（Alan Richards）在红鹿医院看到了一张 “为肝漫步”的活动海报。他与太太谢丽尔决定参加这个活动。他们成立了“为肝漫步”团队，招募家庭成员，举办烧烤和其他活动筹募善款。2014年，艾伦接受了肝脏移植，两个月後，他的身体开始排斥移植的肝脏。尽管经历了无数次的感染与艰苦的治疗，艾伦坚持参加了那年的“为肝漫步”活动。不幸的是，他於2015年的春天去世。艾伦的太太谢丽尔和他的家人为纪念他，继续参加“为肝漫步”活动。

“我们参加这个活动，是因为觉得可以帮助像艾伦一样的肝病病人得到治疗。”谢丽尔说：“只要我还住在这个地方，我就会继续参入加拿大肝脏基金会的活动。”

参与团队：Dylan’s Rockstars

2007年至今，为加拿大肝脏基金会募捐总额超过112,000加元

仅8周龄时，迪伦（Dylan Kwan）被诊断患有胆道闭锁。他的母亲卡罗琳清晰地记得他接受手术的那天。

“迪伦用大眼睛和可爱的小脸看着我，给我一个微笑，”卡罗琳说。“我当时想，如果我的小宝贝可以勇敢面对，我们最起码可以做的是帮助他与疾病抗争。2007年，我们第一次参加了卡尔加里的‘为肝漫步’活动，希望通过活动认识跟我们一样经历肝脏疾病的家庭。迪伦向我们展示的令人难以置信的力量和勇气，给了我们莫大的希望。今年Dylan11岁了，是一个敏感、快乐和开朗的男孩。我们每年都参加‘为肝漫步’活动。胆道闭锁是一种罕见的疾病。推动研究的进步，需要整个社区共同努力。”

加拿大肝脏基金会2017年度“为肝漫步”活动已开始，请登陆www.strollforliver.ca，查询您所在城市的活动细则，支持您的社区为肝脏健康而行走。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。