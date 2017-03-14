【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品——茶

茶中“五行”

1、绿茶

绿茶是未经发酵的茶，在中国，绿茶产量最多、品种最多、饮用最为广泛，其特点是汤清叶绿。杭州龙井、黄山毛峰、洞庭碧螺春、泰山女儿茶，都是绿茶的代表品类。绿茶五行归木，口感酸，气味清香；入肝经，肝主血，绿茶能明目，还能清血、降血栓；适合春季饮用，疏风清热、消炎去火。春季“化者为生，在气为风，五行属木，五脏主肝，在色为绿”。春天喝绿茶以色补色，可疏风清热，平肝明目，消炎去火，消肿止痛。

2、红茶

红茶属于全发酵茶类，具有红汤、红叶和香甜味醉的特征，以祁门红茶为代表。红茶五行归火，口感苦，气味焦香；入心经，表小肠经，故红茶温中，能降低心脏病机率；适合夏季饮用，降温消暑、提神强心、养血生津。夏季“化者为长，在气为暑，五行属火，五脏主心，在色为红”。夏天当饮红茶为好，红茶性温，不与季节抗令，消暑气，提神，强心，养血生津。

3、黄茶

黄茶属发酵茶类，品质特点是黄叶、黄汤，芽叶细嫩，显毫，香味鲜醇。其黄色是制茶过程中进行闷堆渥黄的结果。黄茶又分黄芽茶、黄小茶和黄大茶三类。代表茶有君山银针、蒙顶黄芽、霍山黄芽。黄茶五行归土，口感甜，气味香腻；入脾经，通胃经，故黄茶能调理脾胃，帮助消化。适合夏秋交界的仲夏时节（亦称“长夏”）饮用，能够固脾胃。长夏是四季之中的一个小季，自小暑至立秋共三十天。此季湿气当令，是植物化花为果之时，在五行属土，有万物长养之功，在五脏为脾。主司水谷精微之运化，故在色为黄。脾土受心阳温煦故能制水，若为湿热所困，则因土不制水而致脾湿便溏，易引发厌食腹胀及胃肠疾病。此季饮黄茶，以温心阳而固脾土。《红楼梦》第四十一回就有妙玉沏老君眉茶为贾母治酒肉伤脾胃停食的记载，而那老君眉就是出自湖南岳阳的黄茶君山银针。

（未完待续）

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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