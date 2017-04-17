【加拿大肝脏基金会专栏】肝癌，加拿大肝脏健康的晴雨表

加拿大肝脏基金会主席Dr. Morris Sherman

加拿大的肝病一直呈指数级增长，但在很大程度上被公众忽视。十年前，1/10的加拿大人可能受到肝病的影响；今天，这个数字是1/4。个人、医疗机构和决策者都应该警惕这一现状。虽然肝脏疾病往往发展缓慢，但人口老龄化意味着，那些已经与慢性肝脏疾病（在许多情况下未被发现）生活多年的人，正在发展至诸如肝癌等晚期并发症。

在加拿大，肝脏疾病的统计数据很缺失。肝癌是目前加拿大唯一发病率和死亡率仍在上升的癌症。因此，肝癌发病率可作为加拿大肝健康状况的晴雨表——它们对终末期肝病的预测是“高位”——这是我们从入院数据中已经看到的趋势。在多伦多的大学健康网络中，30％的普通医学病房住院病人是终末期肝病并发症，而相同病症更占了埃德蒙顿重症监护入院率的50%。

肝癌是许多类型的肝病的最终结果。自1970年以来，男性肝癌病发例增长了两倍，女性增长了一倍。而且肝癌的病因正在发生变化：1995年，约有50%的肝癌是乙型肝炎引起的；今天这个数字只有22％，而由於过去二十年里新生儿和在校学生免疫计划的实施，这个比例会进一步下降。不幸的是，平衡已经转移到丙型肝炎和脂肪性肝病：目前38％的肝癌因丙型肝炎引起（以前是25％），36％的肝癌因脂肪性肝病引起（包括酒精和非酒精性肝病）。特别是随着肥胖和糖尿病水平持续升高，我们可以预期由脂肪肝激增而导致的肝癌比率。因此，对急性护理的需求将不可避免地增加——这是省级医疗系统所无法应对的情况。

然而，前景并不是一片黯然：我们在预防、管理、治疗甚至治愈那些可能导致肝癌的肝脏疾病方面取得了长足的进步。我们也正在不断地提高诊断及乾预肝癌的能力。加拿大肝脏基金会正资助一个激动人心的项目：研究纳米粒子解除肝癌防御的潜力，从而使免疫系统能够清除肝癌。另一项探索是研究肝癌的DNA，以预测出治疗结果。

对肝癌患者的治疗方案和疗效的增长，将有助於挽救更多的生命。但是，我们需要同样重视预防。如果能够有效地扭转与肝癌相关的趋势，我们将改善所有加拿大人的长期肝脏健康状况。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。