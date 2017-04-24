【加拿大肝脏基金会专栏】两次肝脏移植，无限回馈社区

照片：加里（右）在“为肝漫步”活动中

八年前，加里（Gary Trainor）在新不伦瑞克省的蒙克顿做侍应生。有一天他跌倒并伤了他的手。当他的医生送他去做X光和血液检查时，加里从未想到他的生命会因此而改变。

血液检查报告显示，加里的肝酶水平很高，经过电脑扫描、核磁成像等检查後，他被确诊患有第一期肝癌。医生告诉他，他最终将需要进行肝脏移植。

在接下来的十六个月里，加里接受化疗和放射治疗，以缩小肿瘤。2009年11月，他终於收到了医院的急电：他等到了一个捐赠的肝脏！加里即刻赶到哈利法克斯，几个小时的手术之後，他有了新的肝脏。不幸的是，这个肝脏不能维持很久。他的身体拒绝移植的肝脏。在手术四天後，他接受了第二次肝脏移植。

今天，加里是一个健康而活跃的志愿者，帮助加拿大肝脏基金会在蒙克顿推广肝脏健康。他帮助其他肝脏疾病的患者，并参与社区活动，希望令更多人认识到肝脏健康与肝脏研究的重要性。

“经历了肝脏移植後，我才知道我有多幸运，”加里说：“如果不是加拿大肝脏基金会投资於肝脏研究，今天我不可能站在这里，所以我想参与到义工活动，帮助提升大家对肝脏研究的认识。”

至今，加里已经参加过四次加拿大肝脏基金会组织的“为肝漫步”筹款活动；他还组织了一个小组，为当地的居民提供如何应对肝脏疾病的支持。

“加里全心全意参与加拿大肝脏基金会的志愿者服务，”加拿大东部地区发展经理艾伦说：“他富有同情心、勤奋工作并充满热情。在筹款支持肝脏基金会时，他总是寻找新的方法，让整个社区参与其中。我们非常感谢加里，并为他所做的一切感到自豪。”

加里也为自己所取得的成绩感到自豪：“我很高兴能够在蒙克顿设立一个分会，我想鼓励每一个人参与其中。能够帮助别人，成为有意义的事业的一部分，是一种很好的感觉。”

2017渥太华“为肝漫步”活动

邀约您的家人朋友，齐齐参加，共度一个健康而欢乐的上午，表达您对肝脏健康的支持。活动设有抽奖及儿童游戏。您可以於www.strollforliver.ca 上查询更多信息。

时间：9:00am -Noon, Saturday, June 10, 2017.

地点：Vincent Massey Park Ottawa

咨询：电话：（613）277-277，邮箱：mglaguerre@liver.ca。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。