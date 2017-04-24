《坐窗边的姑娘》（二）文 / 十月 Canada

半裸的男人，手里握着长刀，雪地里奔跑；披着盔甲的男人，还是握着那把长刀，在河道中前行，搜寻。只见他走进洞穴，庞然大物的阴影从洞穴深处若隐若现；他又发现自己被铁锁困住双足、双手。火光、脚印、猛兽、血、孩子和女人的微笑。

他猛然地从床上跃身起来，“WHO ARE YOU?”有个声音问。—《影片Hercules》

孙世元最近一次联系乔娜，还是六个月之前，单从电话里听见乔娜的语气，他觉得自己被她怠慢了。接通了乔娜的电话，他先问“最近好吗？”

“挺好的。”

“去年国庆节，记得你帮我订过的那种点心，还可以帮忙订一下吗？”

“我把电话号码给你，你打电话过去订吧。”

按照以往他们俩热乎的时候，乔娜会订好点心，开车送到孙世元的公寓。就算自从一年之前，他走出乔娜家门的那个夜晚，他觉得乔娜对他的拒绝应该理解为，只是解除情侣关系。那天之后，虽然乔娜还会和孙世元见面，但渐渐地，那种被她怠慢的热情，让孙世元觉得乔娜从此对他甚至连朋友的情分也懒得维护了。

乔娜喜欢坐在窗户的明亮处，一杯咖啡和一本书，偶尔，她也会买上一个甜甜圈，在咖啡厅的一处靠窗的位置坐一个下午，有时候仅仅是两小时。

凯西和苑杰，几乎是从乔娜第一次光临就记住她，能被男人记住的女人，除了有引人注意的相貌，有高挑的身材，还有每周两次的频率。如果有哪一天，咖啡店里靠窗户的座位被占用了，乔娜就会买完咖啡，然后离开。

所以，凯西好像是有意地，又好像是无意地对苑杰和中年大叔说：“周一和周四，我把下午的那个位置留给那个姑娘。”他说这话的时候很诡异地笑一下。中年大叔没有说过同意，或者反对的话，他就是仿佛没有听见凯西的说话。

苑杰当然是赞同的，他有着一颗和凯西一样的，盼望每一个周一，和每一个周四的心。

引起凯西头疼的客人：有一位上了年纪的太太，她偶尔会在周四的下午出现，她也注意到了那个姑娘乔娜，和她每次不变的位置。这天，这位太太问凯西：“咖啡厅可以预留位置吗？”“是的太太。”

凯西的回答显然是惹恼了这位太太，她冷笑了一声说：“我也是曾经以为可以，可不知道是你们哪一位接的电话，说这里不接受预留位置。”尽管这件事让凯西感到很惊慌，但幸好这位太太没再继续纠缠这个话题。

“这位该死的太太，能不能理解一下呢！”凯西在客人全部走掉之后，狠狠地说。“如果她问我这个问题，我就说，如果您需要第二杯咖啡，这里可以为您免费续上一杯。”这是中年大叔的唯一的一次，对整个事件的表态。

和乔娜约会过几次之后，有一天，孙世元觉得如果他开口说进一步的话题，乔娜应该不会拒绝。按照以往的经验，每次他看中一个姑娘，他不会问：“今天我可以留下来吗？”因为，每次他都不是开口说这句话的人。但他也并不能确定他是因为喜欢乔娜，还是仅仅是又一次的追逐游戏。

“今天我会问。”孙世元决定的事，除了预想过乔娜也许会拒绝他，便是没有其他理由能阻止这个念头。

十月的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/xiaojun701

留言信箱：1523187841@qq.com