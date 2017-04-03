【加拿大肝脏基金会专栏】年少体胖，年长累肝脏

肥胖是某些疾病的高风险因素已被广为证实，包括心脏病、糖尿病、癌病、胆囊疾病及关节炎。近几年，有研究也指出，青少年肥胖与日後肝脏疾病的发生同样有关联，包括病毒性乙型与丙型肝炎，以及非酒精性脂肪肝病。

一些较早期的研究已指出，男性青少年BMI（身高体重指数）高，会增加日後因末期肝病而死亡或者入院的危险性。即使各种其他因素，如喝酒、抽烟、吸毒的因素也被考虑进去，高BMI与肝病的关联仍然很明显。

一组研究人员在瑞典卡罗林斯卡大学医院消化疾病中心Hannes Hagström博士的领导下，就此关联做了进一步研究。研究者追踪观察了自1969至1996年被征召入伍的120万瑞典男子的健康状况，深入分析了相关数据，在近期的《肠道》医学杂志上发表了研究报告。

这项研究总共整理分析了3,400万人年数（人数同生存年数积乘之和）。在这些巨量的数据中，重度肝病共有5281例，其中肝癌251例。数据表明，与体重正常的男性相比，超重的男性在日後患上肝病的可能性高出几乎50%；而肥胖的男士患上肝病的可能性则两倍於体重正常者。而对於二型糖尿病者，这一关联更紧密：随着年龄的增长，肥胖的二型糖尿病的参与者，患上肝病的可能性三倍於体重正常的二型糖尿病参与者。

虽然这个研究是观察性的，不能得出关於因果关系的定论。但是，由於研究追踪的基数如此之大，其发现值得每个人重视。

算算你自己的BMI

BMI即身高体重指数，是普遍用作界定“过重”和“肥胖”的方法。BMI以身高和体重作计算基础，得出的数据可显示你的体重是否符合健康标准。

BMI=（以公斤为单位的体重）/（以米为单位的身高）的平方。

示例：某人高1.70米，重80公斤，其BMI=80/（1.70×1.70）=27.7

BMI的分类：

<18.5 体重低於标准

18.5 to 24.9 正常体重

25.0 to 29.9 超重

30.0 to 34.9 I级肥胖

35.0 to 39.0 II级肥胖

BMI ≥ 40.0 III级肥胖

不同族裔稍存差异，例如，亚洲人的BMI健康区幅是18 -23，较上述区幅略低。

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