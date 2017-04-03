《浓浓柿子情》 作者：江雪

记得小时候，我住在姥姥家。姥姥年纪大了，牙齿不好，很多水果没法吃，妈妈常给她买红彤彤软软的柿子来吃，姥姥笑盈盈的，满脸的皱褶绽放成一朵灿烂的九月菊花。柿子真软呀，软绵绵的，仿佛稍微用力气就会坏了，须要轻拿轻放。

逐个挑选可爱的柿子，轻轻拿起最软的一个，洗清，慢慢扒皮，吮吸甜滋滋的汁液，喝着真的如蜜一般，甜美的感觉蔓延在唇齿，一直甜到心里。还是姥姥疼我，总是把柿子拿给我吃，由于贪吃，年幼的我常常是嘴上，鼻子上弄了许多汁液，一脸都黏黏的。姥姥疼我，我也爱姥姥，一个柿子，姥姥吸汁液，我吃里面的“小舌头”，吃得津津有味，过后总觉得回味无穷。

上学的时候住校，妈妈经常给我带上好拿好放的柿饼，想家的时候吃一个，吃出家的味道母亲的温暖。和同学一起分享，开心而快乐。柿饼有嚼头，甜滋滋的，也十分好吃。我爱上柿子，喜欢上那种甜到心底的感觉。

我虽然喜欢吃柿子，但却不懂柿子。后来，认识了男朋友，正处于热恋中，他家里有柿子树，送我几个硬邦邦浅桔黄色的柿子，不仅手感不好，咬一口还涩的要命。我疑惑地看着他，不想他意味深长地冲我一笑：需要时间来验证的哦。回到家，我有点生气地把柿子拿给妈妈看，不想她笑了：傻孩子，这个要慢慢放着，捡着软的吃。果然，等过了一段时间后，柿子一个个慢慢软了，变为深桔红色，一天吃上一个两个，恰到好处，恰如我们的爱情，不温不火，水到渠成。吃着如蜜的柿子，经过相互了解，我最终成为幸福的新娘，和男友牵手走入婚姻的殿堂。

北宋诗人张仲殊称美柿子：“味过华林芳蒂，色兼阳井沈朱，轻匀绛蜡裹团酥，不比人间甘露。”每年秋季，是柿子成熟的季节，带一些送给姥姥和妈妈，慢慢放着，每天翻看，耐心地等它变红变软，在某一个阳光灿烂的午后吃上一个，吃出生活的美好和甜蜜。我也发现，生活中很多人也和我一样喜欢柿子，成箱成箱买回来家中存放。一日日翻看抚摸，然后拿出吃上一个，享受着，投入着，品尝着，陶醉着，脸上洋溢着迷人的微笑。品尝甜甜的柿子，感受甜蜜的生活。