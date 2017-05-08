【加拿大肝脏基金会专栏】DIY清洁剂：有效清洁，有益肝脏

您是否在寻找有效的方法来消除污渍、去除臭味或消毒家居？有时自创的解决方案不仅毒性较小，而且比市面上流行的清洁产品更有效。因为肝脏必须处理您吸入或由皮肤吸收的一切，您的清洁方法越“肝友好”，对您的整体健康越好。

为助您进行“春季大扫除”，我们汇集了一些自制清洁用品的方法，教您使用橱柜里可能已有的物品调配清洁剂，来清洗家中常见污渍。您可以做下试验，看看有哪些对您有用！

微波炉

想清除微波炉中的顽垢，可以将一些醋倒入一个小杯子中，并加入一点柠檬汁（数量多少不重要）。将杯子放入微波炉中，开启微波炉2分钟，停止後静待几分钟打开微波炉，用温水浸湿抹布或海绵抹拭内壁——不需要用力擦洗！

冰箱

烘焙苏打水可以吸收冰箱中的气味，也可以帮助清洁。将约1/2杯小苏打加入一桶热水中，将乾净的抹布在混合液中浸湿，擦拭冰箱的内部。

砧板（切菜板）

想清洁和消毒砧板（木材或塑料），将柠檬切成两半，用柠檬擦拭砧板，放置十分钟，然後冲洗乾净。如果您想达到强力擦洗效果，可以在板上撒上一些粗盐，然後用一半柠檬在盐上面擦拭。

家具

你的家具看起来很暗淡吗？将2杯温水、2汤匙橄榄油和2汤匙白醋或柠檬汁混合，倒入喷雾瓶中摇匀，喷洒於家具上，用抹布擦拭及抛光。

地毯

要清新你的地毯，以搅拌机混合以下成分：2杯小苏打、1/2杯玉米淀粉、1/2杯玉米面粉、4片月桂叶、1汤匙全丁香和1汤匙硼砂（可选）。以低速搅拌，直到混合剂均匀。将乾燥的混合剂倒入带喷洒头的容器中（可於廉价日用品店买到），在地毯上多量喷洒，放置至少两个小时或过夜，然後再用吸尘器吸干净。

窗户和镜子

这一制作简易的清洁剂令玻璃和镜子更光洁：将1/2杯白醋和1/2杯水混合在喷雾瓶中，喷洒於玻璃或者镜子表面，用报纸擦拭干净。

浴缸、瓷砖和灰浆表面

将1/2杯小苏打、1/4杯双氧水和1茶匙洗洁精在一个小的容器中混合。双氧水是天然增白剂和清洁剂，而小苏打则有助於清除污渍和硬水渍。将混合物挤压在需要清洁的水瓷砖或灰浆表面，静置五分钟後擦拭。或者将混合物挤到海绵上，以清洁浴缸或浴室淋浴瓷砖。擦拭污渍处，将混合剂抹掉，然後用水冲洗干净。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。