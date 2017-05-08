地中海摄影写生之旅（3）——被萧伯纳赞誉为天堂的地方，克罗地亚杜布罗夫尼克 作者：路风（轻轻地吹）文/摄影

（虽然乌云滚滚，细雨霏霏，杜布罗夫尼克的色彩，仍然不失清新、活络、有生命力的直观印象。）

（朝阳尽显羞涩）

（车窗外飞驰而过的海湾、杜布罗夫尼克美丽的古城。）

（古城眺望）

（古城）

（古城里的圣诞节装饰）

2016年12月12日，从威尼斯上船的第三天。

32小时雾锁威尼斯，邮轮宅居港口，11号清晨启程，12号早上8:00靠岸克罗地亚国（Croatian）杜布罗夫尼克市（Dubrovnik）。这是11日邮轮地中海之旅的第一站。

小雨，气温12°。

我在甲板上用手机拍摄的第一张照片，是早上7:08分，相机登场是7:39分，起床在6点多钟。阴雨天，多云。

淡蓝色的岛屿像天边的云彩，出现在海面的视平线上，轻盈透明，与天空交融为一体。

随着邮轮的前行，岛屿变成深紫色，墨绿色迎面而来，热烈却又安静地围绕着我们。

渐渐地，一座座藕白色的墙壁，橘红色瓦顶的房屋，鳞次栉比，星罗棋布，错落有致地出现在墨绿色的岛屿，港口岸边。好一个欧式色彩！将黎明里辽阔宁静的蓝色海湾，装饰得甜甜密密，温暖可人。瞬间被纷纷走上甲板轮船人民的手机、相机快门的喧嚣声所掩埋。

欧洲新古典王子、钢琴圣手1975年出身于克罗地亚的马克西姆·姆尔维察（Maksim Mrvica）演奏的《克罗地亚狂想曲》，以其明快的节奏、激昂高亢的旋律给人留下深刻印象，成为21世纪新兴名曲。虽然，乐曲描述了饱受战火洗礼后克罗地亚灰烬中的残垣断壁，夕阳倒映在血泪和尘埃之中的悲惨的画面。

马克西姆改编的《出埃及记》（Exodus），我也极其喜欢。在一次寻找摄影作品美篇的配乐时，差点非他莫属。这次，理所当然地要选择克罗地亚本地人，马克西姆演奏的作品为此文的背景音乐。尽管激昂的节奏与眼前如今太平盛世美丽庄园符合的柔情优美的旋律有些出入。

下船乘坐大巴，跟随美女导游参观了克罗地亚的里维埃拉Riviera小镇和杜布罗夫尼克的古城，来回5个半小时。一睹1925年诺贝尔文学奖得主萧伯纳眼中的天堂风姿。

谢谢欣赏！

路风美术教学中心电话：（613）228-1259