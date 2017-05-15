【加拿大肝脏基金会专栏】令每一个肝脏，都救活一个生命

图片：Shapiro博士（左）和West博士庆祝在加拿大首次临床使用OrganOxmetra®。

在加拿大，有数百人在肝脏移植等待名单上，他们每天的愿望是收到医院的通知，告诉他们“匹配的肝脏找到了”。尽管对肝脏器官的需求如此巨大，每年仍有约20％的捐赠者的肝脏因为受到某种损害，而无法用於移植。对於在移植等候名单上的生命垂危者，这些“被拒绝”的肝脏，原本可以成为他们生存的机会。

得益於由加拿大肝脏基金会支持的加拿大国家移植研究计划（CNTRP）的研究，很快，那些“被拒绝”的肝脏可以被移植给患者：通过名为OrganOxmetra®的机器，供体肝脏可以通过血液泵送维持身体温度，从而令医生根据需要对肝脏进行测试和修复。这项技术有效延长了移植前肝脏在体外运作的时间。

阿尔伯塔大学高级科学家、研究离体器官保护和修复课题的史伯诺博士（Dr. Shapiro）说：“当我们用冰块保护肝脏时，我们无法知道它会如何工作。肝脏可以在冷藏环境中存活6至10小时，但通过OrganOxmetra®，我们可以令其活力保持长达24小时。”

史伯诺博士正在与埃德蒙顿和多伦多的团队合作，测试OrganOxmetra®用於“高风险”肝脏的效果，以确定这些肝脏是否可以及如何进行修复。“高风险”的肝脏包括那些脂肪储量过高、置於冷藏环境过久、被乙型及丙型肝炎病毒感染或因长时间缺氧而导致肝细胞开始死亡的肝脏。

史伯诺博士说：“OrganOxmetra®为我们提供了治疗肝脏的时间和机会——我们可以清除脂肪细胞，消除病毒或阻止肝细胞死亡。希望有一天，我们可以用几乎任何状况的肝脏进行移植，这样我们就可以挽救更多的生命。”

“这项技术将改变未来，”史伯诺博士说，“如果我们能够修复肝脏，并使其在体外存活的时间更长，我们就可以利用每一个可用的器官，甚至在全世界范围内分享器官。”

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时间：6月10日星期六9:00am-12:00pm

地点：Vincent Massey Park

可於网上www.strollforliver.ca注册报名，或现场报名。任何问题可联系Melissa Grant-Laguerre at (613) 277-2777或mglaguerre@liver.ca。

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加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。