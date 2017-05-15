与市长合影并获得价值$300礼品的机会来了! 2017社区欢迎日——庆祝加拿大建国150周年

（市长与移民家庭合影）

（市长礼篮）

为协助移民在渥太华安居乐业，并庆祝加拿大建国150周年，渥太华华人社区服务中心（OCCSC）邀请渥太华市长及数十多个社区伙伴，盛大推出“2017社区欢迎日”，将于2017年5月28日（周日）下午1点-4点半在Mother Teresa High School，440 Longfields Dr，Nepean举办。带来实用信息和老少咸宜的娱乐活动。

这是本中心第七年举办此活动，市长Jim Watson非常支持，不但会进行开幕致词，还将在1:20pm-2:00pm与移民家庭合影，并带来一份荣誉的市长礼篮，作为幸运抽奖的礼物。凡希望与市长合影的家庭，请于1:00pm前抵达排队，依序与市长照相。

这次幸运抽奖的礼物有40多份，来自政府及商家捐献，除了市长礼篮外，还有市议员Michael Qaqish捐赠的GODIVA巧克力礼篮、餐厅礼券、Calypso水上乐园、各种游乐园、博物馆、爬行动物园等入场券、旅游券、充电宝、玩具、英数补习班、戏剧课程、武术课等礼券，最高价值达三百多元。

当天请至OCCSC展位注册，出示以下证件：枫叶卡/移民纸/公民卡/工作签证/学生签证（原件或复印件），即可获得OCCSC幸运抽奖券及2017-2018移民安居服务手册。此次活动完全免费，实用的信息摊位包括：移民安顿、求职辅导、语言培训、亲子教育、医疗健康、体育健身、才艺兴趣、金融理财、购房买车、贷款保险、衣食住行等。包括如下摊位：

·阿岗昆学院

·Allstate保险（Barrhaven）

·BMO满地可银行

·Caldwell Family Centre

·加拿大农业副产品贸易公司

·CIBC（Barrhaven Branch）

·eSmartLive. Ltd

·EYE LEVEL-英文数学补习班

·Freedom Mobile-Great Talk Wireless移动通讯

·Immigrant Women Services

·张健注册理疗师

·Kanata南区Kumon英数补习班

·Lebanese & Arab Social Services Agency

·Marks Motors-奥迪 保时捷

·Mount Pakenham，滑雪及渡假村

·National Bank of Canada-Penny Yan

·OCCSC快乐厨房

·OCCSC安顿咨询、求职辅导、英语培训、登陆前服务等

·Ottawa Academy of Martial Arts

·渥太华天主教教育局

·渥太华消防局

·渥太华卫生部，健康饮食

·渥太华卫生部，牙齿保健

·渥太华天彩美术学校

·渥太华-卡尔顿公立教育局

·Star Motors of Ottawa-（奔驰）

·TD Bank-Fei Yan & T&T Branch

·Urbandale Construction建筑公司

·YMCA 求职服务

除了信息外，现场还有合家欢的各类活动，包括才艺表演、亲子游戏、充气蹦床、动物气球、面部彩绘、幸运抽奖、150周年庆集体巨幅绘画、加拿大特色手工甜点义卖等等。

欢迎您全家和朋友一起光临，与我们共度一个信息丰富、欢乐并有意义的周日下午。当天有大量免费停车位。

详情请洽：613-235-4875

本周日晚渥太华中文电台节目预告 FM 97.9

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa网站上收听华人社区服务中心的国语节目。每周日8-11pm，周六早6-7点和周日早6-8点重播。

电台信息和预告请看网页：www.occsc.org/媒体/渥太华中文电台。