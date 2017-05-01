【加拿大肝脏基金会专栏】你被药物伤过肝吗？

加拿大广播公司的消费者调查栏目（CBC’s Marketplace）於一项节目中指出，那些广受欢迎的含绿茶提取物的减肥类产品可能对肝脏有害。虽然由此类产品引致的肝脏损害案例罕见，但确有发生。因为肝脏是大多数药物、草药、维生素和保健品的净化排毒中心，误服超量、药物混合或者长期服用，都可能会产生毒副作用而伤害肝脏。

那么，服用处方药、非处方药、草药或其他药物时，应如何保护肝脏？以下一些建议有助於保护肝脏，并确保服用的药物安全有效。

◆ 为避免潜在的不良後果，应告知医生所有您正在服用或计划服用的药物或保健品，包括西药和中药。

◆ 如果医生建议长期服用处方药，在之前和服药一段时间後，应分别做一次肝功能检测，以判断肝脏对药物的耐受程度。服药期间也要定期检查肝功能。

◆ 必须认真阅读药物说明，并遵医嘱按剂量服用，不可超过建议量。 需要注意的是，同时服用的不同药物可能含有类似成分。

◆ 绝对不可在服药期间喝酒，酒精会增加肝脏损伤的风险。醋氨酚（Acetaminophen）与酒精混合时尤其具有毒性。

◆ 服用泰诺（Tylenol）与其他含有醋氨酚的产品时必须特别小心。当同时服用一种以上的止痛药或感冒药时，醋氨酚的总剂量可能会超过安全标准。如果患有肝脏疾病，请向医生咨询有关醋氨酚类止痛药的使用。

◆ 小心服用中草药或大量维生素补充剂，因为某些补充剂在量大时可能损害肝脏。例如：高剂量的维生素 A、D、E和K。

◆ 在服药期间勿吃西柚（Grapefruit）、喝西柚汁或服用含有西柚类黄酮的保健品。西柚果皮和果肉的化学成分会干扰肝酶发挥分解药物的作用。不同种类，包括一些抗抑郁药、降压及降脂药及镇定剂，已证明与西柚产品可能发生严重反应。请向医生或药剂师查询详情。

◆ 假如患有慢性肝病或其他肝脏疾病，在服用处方药、非处方药或者草药前，应咨询医生。肝病影响肝脏的正常功能，因此患者可能无法服药治疗其他疾病。

◆ 毒品会提高感染乙型或丙型肝炎的风险，并严重伤害肝脏，因此一定要远离。即使只“尝试”一次，也可能导致肝病。假如吸毒，应确保使用消毒的器具（例如针筒、 烹锅、过滤网、止血带、烟斗吸管），千万不要与他人共用吸毒用具。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。