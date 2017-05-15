【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品—茶

饮茶养生

茶叶的发酵方式不同，颜色和功效有别。

1、绿茶清凉解热毒：虚热、内火、炎症病变和消化道肠道疾病（如肠炎、痢疾等）者，较宜饮用绿茶。绿茶冲泡水温不要太高，80℃至90℃即可，白茶、黄茶也类似。

2、红茶温热利养胃：红茶属全发酵茶类。红茶具有温热的特性。寒凉性体质（虚寒、内寒）或消化道胃病（如溃疡病、慢性胃炎等）者，较宜饮用红茶。红茶、黑茶、青茶等都需要用沸水高温冲泡。

3、青茶乌龙能减肥：乌龙茶（青茶类）属半发酵茶类，被誉为“苗条茶”、“美容茶”等，乌龙茶能显著降低胆固醇和减肥。

4、黑茶普洱去油腻：黑茶属后发酵茶类。普洱茶有良好的去油腻、助消化的功效。法国人尤其喜爱它，并称之为“刮油茶”。每人每天喝3杯普洱茶，1个月后，许多人减轻了体重，并降低了血脂。

5、白茶防龋齿：白茶属于轻微发酵茶类，常见的有“毫银针”、“寿眉”、“白牡丹”等。白茶可增加机体的溶菌酶，能使细菌细胞壁裂解而死亡。白茶还对预防肺炎、龋齿等感染非常有效。

6、黄茶适中都能喝：黄茶属轻发酵茶类，其加工程度居于绿茶与红茶之间，冲泡后具有黄叶黄汤的特征，常见的有“君山银针”、“蒙顶黄芽”、“霍山大黄茶”等。与绿茶清凉和红茶温热的性味相比较，黄茶类的性味特征居于两者之间，普通人几乎都适合。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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