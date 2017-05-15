【人物 · 专栏】隐形畸齿矫正专家—Dr. Ben Fong(2)

提问：您的畸齿矫正的客户通过什么途径获得您的信息？

Dr. Fong：我的大部分客户是由之前对我的治疗满意的老客户推荐来的。我也会得到其他牙医同事的推荐，我为患者提供严格的畸齿矫正治疗，患者需要到他们的诊所进行常规治疗。

提问：为什么患者更倾向于选择Invisalign？

Dr. Fong：最主要的原因是Invisalign在视觉上具有隐形性，此外Invisalign佩戴更舒适，不用经常去诊所调整，很少有紧急预约，患者只要进行日常的口腔卫生清洁即可，所以Invisalign维持简单也是一个重要因素，因为Invisalign可随时摘掉，因此患者可以想吃什么就吃什么，没有顾虑。

提问：当患者来找您咨询的时候，他们可以获得怎样的信息？

Dr. Fong：我们提供免费咨询。我会了解患者的困扰、目标和他们的期望，经过患者同意，我们会提供X光检查（收费）。我会为患者解释为什么会出现这样的牙齿问题、是由什么引起的以及可预期的结果是怎样的，然后我会选择最适合患者的畸齿矫正方法——Invisalign或者传统的矫正器。同样我会预估治疗周期以及大概的费用。我会从我过去13年中完成的一千多个病例中选择一个类似的来为患者演示治疗过程，同样我会从我的网站InvisalignResults.ca和BracesResults.ca八百多个“治疗前+治疗后”的实例照片中挑选类似的情况来为客户展示预期治疗效果。

Dr. Ben Fong 牙齿隐形矫正专家

613-737-7321 Herongate Dental

1739 Walkley Road, Unit 1 ottawainvisaligndentist.ca