《拥抱失败 走向成功》 文/杨庆成

硅谷eBay公司前CEO约翰·多纳霍退休后，有一次，他回母校斯坦福商学院为学生们做励志演讲。主持人问他：“多纳霍先生，大多数成功的人士年轻时都因喜欢争强好胜而遭遇惨败，你年轻时也有过这方面的经历和教训吗？”

“当然有啦！”多纳霍毫不掩饰地说，“记得在贝恩公司刚当上部门主管不久，我做了一个错误决定让公司蒙受了一笔不小的损失，让我很长一段时间都没有从失败的恐惧阴影中走出来。后来，还是上司以体育为喻给我讲了一个故事，才帮我脱离了心灵的苦海。”

上司的故事是这样的：有一位极具天赋的年轻棒球运动员，他从小就加入了青少年联盟，之后又进入大学联盟打球，平均击中率高达90%。再后来，他加入了职棒大联盟。然而，他却在首次上场击球时，惊恐不安，害怕自己会失败。

事实上，在职棒大联盟里，击中90%的投球是不可能的。对于史上最好的棒球运动员来说，击中率达到35%已属幸运。这意味着，他们每三次挥杆，就会击空两次。有时候，他们会在最关键的时刻三击未中而出局，让球队品尝失败的苦果。他们还会失手丢球，表现糟糕，让球迷失望。因为世界级的棒球运动员和普通球员的区别在于，不论之前的表现如何，他们依然会在每场比赛中如期上场，斗志昂扬。

上司的故事让多纳霍醍醐灌顶。在后来的工作中，他一直遵循这个原则，最终于1999年晋升为贝恩公司的总裁兼CEO。再后来，他又引领eBay成功转型，并且推动该公司的年收入翻了一番。

最后，多纳霍总结说：“同学们，我曾担任过两家公司的CEO，是四个孩子的父亲，拥有两份职业，也算是经验丰富。我想告诉你们的是，在人生中，你不可能击中90%的投球。你的击中率只需要达到35%就绰绰有余了。一句话，只要你敢于拥抱失败，心里没有怯意地昂首进入球场奋力挥棒，就能取得胜利，走向成功。”