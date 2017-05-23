《夜晚应该快点儿，来。（下）》 文 / 十月 Canada

“先生们，咖啡来了。”服务员将咖啡逐一地放在每个装修工人面前。

“谢谢，亲爱的。”

“祝您们愉快，先生们。”

威利斯的午餐，仅仅是一杯啤酒。他觉得啤酒可以打发的，不仅仅是时间。简单地说，他还顺便打发了，一杯啤酒作为午餐也是可以的这个概念。

“为什么，有了妻子的男人还需要其他女人。”威利斯继续地琢磨，问题纠缠着他的脑海。

女人似乎是很满意，她的笑容里充满了喜欢，她握住男人的手。这回，貌似的可以观望的吵架，失踪了。有一件事是威利斯不知道的，女人也有她的手段，她知道处于某些关系中，适量地所求是可行的，而索取更多仅仅是以及时地住口，作为试探。

装修工人们一个一个地离开了。

威利斯破例地添了第二杯啤酒，他觉得自己不应该浪费掉即将来临的下午，他打算和经理请假，他甚至已经想好了说辞。

“可以请假吗？”

“发生什么事儿了，威利斯？”经理抬头，他看着威利斯。

每当威利斯想到这个镜头，他设计了好久的镜头，他就想哈哈哈地大笑一回。他觉得，他说出去的请假理由里面，有嘲笑经理的成分，但是却没有请假的真实的需求。那他嘲笑什么？他嘲笑，他的经理总是永远地忙碌地工作，他也是。

不可避免。

“约瑟芬。”威利斯喊了他的名字，他觉得自己应该认识一下约瑟芬，和他的女友，为他自己所有的之前的这些困惑，他觉得他有这个责任，他想象着他可以承担，甚至是可以代替约瑟芬偿还。于是，他借着他的第二杯啤酒的架势。

“约瑟芬，认识你很高兴。”他说。

“你好，伙计。”约瑟芬。

如果说，认识一个人的过程是短暂的，那么相处就是漫长的。然后，你会问：“漫长会是，多久？”漫长这个话题得女人说答案。

“约瑟芬。”女人喜欢喊他的名字。威利斯注意到，女人也是重复着约瑟芬妻子的一幅画面：她诺诺地，以喜欢他而作为妥协；这一点正是威利斯所困惑的，和他努力想和解的，和自己和解。如同，即将到来的这个下午他仍旧应该是，无法摆脱忙碌的。

“我只要，夜晚可以快一点儿，来。”威利斯。

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